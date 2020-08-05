Üstün Asutay kimdir, kaç yaşında, nereli? Üstün Asutay hayatı…

Üstün Asutay kimdir? Ünlü tiyatrocu Üstün Asutay hayatını kaybetti. Asutay'ın çoklu organ yetmezliği nedeniyle 82 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi. Bu gelişmenin ardından Üstün Asutay kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Asutay, birçok tiyatro oyununun yanı sıra dizi ve filmlerde de oynamıştı.

ÜSTÜN ASUTAY KİMDİR?

1938 doğumlu olan ve henüz yedi yaşındayken tiyatro ile tanışan Üstün Asutay, ilk derslerini Bakırköy Halkevinde Münir Özkul ve Kenan Parstan aldı. Türk Ticaret Bankası Çocuk Tiyatrosu ve Ali Baba Çocuk Tiyatrosunda, çeşitli topluluklarda uzun yıllar çok sayıda oyunda oynadı.

1993 yılında Ergun Köknar, Tarık Akan ve Cem Karaca ile birlikte Bakırköylü Sanatçılar Derneği (BASAD)'ın kurucu üyeleri arasında yer alarak başkanı oldu.

Üstün Asutay, BASAD!ın Onursal Başkanlığını da yürütmekteydi. Kamera karşısına da geçerek sinema ve dizi filmlerde görev yapan Asutay, kendisi gibi tiyatro sanatçısı olan Mert Asutayın da babasıdır.

Şeker ve kalp hastalığı olan Üstün Asutay, daha sonra da buna eklenen böbrek yetmezliği nedeniyle hastaneye yatırılmış, 4 Ağustos 2020 tarihinde çoklu organ yetmezliği nedeni ile hayatını kaybetmiştir.

ROL ALDIĞI FİLMLER VE DİZİLER

Oyunbozan - 2000

Şemsi Paşa Pasajı - 2000

Kızım Osman - 1998 (TV dizisi)

Evdekiler - 1995

Son Fasıl - 1993

Bizim Mahalle - 1993 (TV dizisi) - Nizamettin

Üç Aşağı Beş Yukarı - 1992

İmdat İle Zarife - 1991

Vatandaş Ahmet Efendi - 1991

Arabesk - 1988

Selamsız Bandosu - 1987

Uzaylı Zekiye - 1987

Kuruntu Ailesi - 1986

Oduncunun Çocukları - 1966

Güldürme Beni - 1986