La Casa De Papel 5. sezon tarihi ile ilgili yapılacak açıklama için heyecan sürerken Netflix'ten yeni sezon hakkında önemli bir açıklama yapıldı. izinin 4. sezonu 3 Nisan tarihinde tüm dünyada yayınlandı. Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan La Casa De Papel dizisinin yeni sezonu için heyecan devam ederken La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak sorusunun yanıtı araştırılıyor.

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

La Casa De Papel dizisinin 4. sezonu 2020 Nisan ayının ilk haftası seyirciyle buluştu. 8 bölümlük sezonun ardından 5. sezon için bekleyiş başladı. Dizinin yapımcısı Alex Pina yaptığı açıklamada, dördüncü sezonun iyi gitmesi durumunda 5. sezon çekimlerine başlanacağını bildirmişti. Netflix'ten bugün dizi hakkında "Kısım 5: Soygun sona eriyor. #LaCasaDePapel" bir paylaşım yapılması izleyicileri heyecanlandırdı. Ancak başlayacağı tarih hakkında bir açıklama yapılmadı.