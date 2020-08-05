Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bursin gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Sen Çal Kapımı konusuyla da oldukça ilgi gördü. Yeni başlayan dizinin 5.bölüm fragmanının yayınlanmaması merak yarattı, üzerine yeni bölüm de verilmeyince daha da meraklandırdı. Peki Sen Çal Kapımı final mi yapıyor? Dizinin final yaptığına dair bir açıklama gelmedi, bayram dolayısıyla yeni bölüm çekilmediği biliniyor.
SEN ÇAL KAPIMI 4.SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Eda, üst üste aldığı haberlerle strese girdi ve Serkan'ın kollarında uyuyuverdi yine. Üstelik bu sefer ciddi bir derdi var, Selin'le Ferit ev ziyaretine gelmek istiyorlar. Ancak beraber yaşanan bir ev yok ortada. Hazırlık yapmak lazım; vakit dar, yapılması gereken çok, Serkan'ınsa tüm düşündüğü iş, iş ve yine iş.
Eda'nın arkadaşları ise Serkan'ın Selin'le ilişki yaşadığına eminler. El ele göz göze yakaladılar onları. Eda evi hazırlamaya çalışırken bir taraftan da onları her şeyin yolunda olduğuna ikna etmeye çalışıyor. Eda, bütün gün misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için elinden geleni yaptıktan sonra hiç beklenmedik yerden gelen haberse artık sabrını taşırıyor. Ve işler çığırından çıkıyor.
SEN ÇAL KAPIMI KONUSU NEDİR?
Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat'la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda'ya bursunu geri vermeyi teklif eder.
Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda , bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.
HANDE ERÇEL KİMDİR?
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde eğitimini sürdüren Hande Erçel, 2012 yılında Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen Miss Civilization of the World adlı yarışmada ikinci olmuştur.
Oyunculuk hayatına 2013 yılında "Çalıkuşu" isimli dizi ile başlayan Hande Erçel, bu dizide "Zahide" karakterini canlandırmıştır. 2015 yılında Altın Kelebek Ödülleri'nde Pantene Yıldızları Parlayanlar Ödülü alan genç oyuncu; Çılgın Dersane Üniversitede, Hayat Ağacı, Aşk Laftan Anlamaz, Siyah İnci ve Halka gibi yapımlarda rol almıştır. Hande Erçel son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Azize dizisinde Azize karakterini canlandırmıştır.
KEREM BÜRSİN KİMDİR?
Kerem Bürsin, 4 Haziran 1987 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 2000 yılında babasının işleri dolayısıyla önce İskoçya'ya ardından 2002 yılında on beş yaşındayken ABD'ye taşınıp Teksas'a yerleşti. Lise yıllarında arkadaşlarıyla bir Rock müzik grubu kurdu Teksas'ta birçok konser verdi. Liseyi Teksas'da bitirdikten sonra üniversite eğitimi için Boston'a taşındı ve Emerson College'da oyunculuk eğimi aldı.
Üniversite bittikten sonra da Los Angeles'a taşındı oyunculuk yapmaya başladı. Her yıl yaz tatillerinde Türkiye'ye anneannesinin yanına geldi. Carolyn Pickman ve Eric Morris'ten iki yıl oyunculuk eğitimi aldı. Kuzeninin düğünü için İstanbul'a geldiğinde Gaye Sökmen ile tanıştı ve Türkiye'de de oyunculuk yapmaya başladı.
Kerem Bürsin ilk olarak 2013 yılında yayınlanan "Güneşi Beklerken" isimli dizide başrolde yer aldı. Emre Kınay ve Hande Doğandemir ile oynadığı dizi oldukça ilgi çekti ve ardından 2014 yılında Çağan Irmak'ın yönettiği "Unutursam Fısılda" adlı sinema filminde Mehmet Günsür, Hümeyra, Farah Zeynep Abdullah gibi isimler ile başrolü paylaştı.
2017 yılının başında ekranlara gelmeye başlayan Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisi kadrosunda da Ali Smith karakteri ile yeniden başrol oynamamıştır.
Kerem Bürsin şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Muhteşem İkili adlı dizide Mustafa Kerim Can nam-i diğer MKC karakterine hayat vermektedir. Kerem Bürsin 1.79 metre boyunda, 72 kilo ve İkizler burcudur.