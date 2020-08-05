İzleyicileri tarafından ilk sezonuyla heyecanla takip edilen Kuruluş Osman'da artık yeni bir dönemin adımları atılıyor. Diriliş Ertuğrul dizisinden bu yana izleyicilerin kadroda yer almasını istediği Türk sinemasının usta isim Cüneyt Arkın'ın yeni sezonda Kuruluş Osman'da yer alacağı ve Aksaçlıların reisi olacağı iddialar arasında yer alıyor. Cüneyt Arkın'ın gelmesiyle Kuruluş Osman'da dengeler değişecek. Ayrıca Ertuğrul Bey ve Turgut Alp'in geri dönüp dönmeyeceği ise yeni sezon öncesi merak konusu.

CÜNEYT ARKIN, KURULUŞ OSMAN'A KATILACAK MI?

Cüneyt Arkın'ın Kuruluş Osman'a katıldığı son iddialar arasında yer alıyor. Usta ismin Aksakallıların reisi rolünü canlandıracağı konuşuluyor. Ancak Kuruluş Osman'ın yapımcı şirketinden ve Mehmet Bozdağ'dan konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.