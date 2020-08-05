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    • 05.08.2020 18:04
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    • 05.08.2020 18:04
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    filmi konusu nedir? kimdir?

    filmi oyuncuları kimdir? konusu nedir? Televizyon ekranlarında yayınlanan yerli ve yabancı filmler sinemaseverler tarafından sorgulanıyor. Filmlerin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? kimlerdir? İşte yanıtı!

    Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları kimdir?

    filmi konusu nedir? kimdir? Televizyonlarda bu akşam yayınlanacak hakkında sinemaseverler araştırma yapmaya başladı. Ekranlarda yer alan filmler merak ediliyor. Peki, Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları kimdir?

    ÖLDÜRME ARZUSU FİLMİ KONUSU!

    Paul Kersey başarılı bir travma cerrahıdır. Tüm hayatını ölüm döşeğindeki, vurulmuş, ağır şekilde bıçaklanmış insanları hayata döndürmeye uğraşarak geçirmektedir. Stresli işinden vakit bulduğunda ise ailesiyle vakit geçirmeyi sevmektedir. Kızı ve eşiyle mutlu bir hayat süren Kersey için sahip olduğu bütün huzur büyük bir trajedi ile paramparça olur. Evine düzenlenen bir saldırı sonrası eşi hayatını kaybeder, kızı ise komaya girerek yaşam mücadelesi vermeye başlar. Hayatını tamamen değiştiren bu olaydan sonra Paul, mesleki yeteneğini de kullanır ve saldırganlar için gerçek bir ölüm makinesine dönüşür. Paul ne pahasına olursa olsun ailesinin intikamını almaya kararlıdır. Yönetmenlik koltuğunda Eli Roth'un oturduğu filmin oyuncu kadrosunda ise Bruce Willis, Elisabeth Shue ve Vincent D'Onofrio gibi isimler yer alıyor. Kevin Bacon'ın başrolünde oynadığı ve benzer bir temayı işleyen Death Sentence filminin hikâyesinin de yazarı olan Brian Garfield'ın kitabından uyarlanan filmin senaryosunu Joe Carnahan yazmış.

    ÖLDÜRME ARZUSU FİLMİ OYUNCULARI

    Yönetmen: Eli Roth

    Oyuncular: Bruce Willis, Vincent D'Onofrio, Elisabeth Shue

    Tür: Aksiyon

    Yapım Yılı: 16 Mart 2018 / 1s 49dk

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