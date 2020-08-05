Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları kimdir?

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ÖLDÜRME ARZUSU FİLMİ KONUSU!

Paul Kersey başarılı bir travma cerrahıdır. Tüm hayatını ölüm döşeğindeki, vurulmuş, ağır şekilde bıçaklanmış insanları hayata döndürmeye uğraşarak geçirmektedir. Stresli işinden vakit bulduğunda ise ailesiyle vakit geçirmeyi sevmektedir. Kızı ve eşiyle mutlu bir hayat süren Kersey için sahip olduğu bütün huzur büyük bir trajedi ile paramparça olur. Evine düzenlenen bir saldırı sonrası eşi hayatını kaybeder, kızı ise komaya girerek yaşam mücadelesi vermeye başlar. Hayatını tamamen değiştiren bu olaydan sonra Paul, mesleki yeteneğini de kullanır ve saldırganlar için gerçek bir ölüm makinesine dönüşür. Paul ne pahasına olursa olsun ailesinin intikamını almaya kararlıdır. Yönetmenlik koltuğunda Eli Roth'un oturduğu filmin oyuncu kadrosunda ise Bruce Willis, Elisabeth Shue ve Vincent D'Onofrio gibi isimler yer alıyor. Kevin Bacon'ın başrolünde oynadığı ve benzer bir temayı işleyen Death Sentence filminin hikâyesinin de yazarı olan Brian Garfield'ın kitabından uyarlanan filmin senaryosunu Joe Carnahan yazmış.

ÖLDÜRME ARZUSU FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmen: Eli Roth

Oyuncular: Bruce Willis, Vincent D'Onofrio, Elisabeth Shue

Tür: Aksiyon

Yapım Yılı: 16 Mart 2018 / 1s 49dk