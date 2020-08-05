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    • 05.08.2020 18:00
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    konusu nedir? Mucize oyuncuları kimdir?

    konusu nedir? Mucize oyuncuları kimdir? Televizyonlarda bu akşam yayınlanacak Mucize filmi hakkında sinemaseverler araştırma yapmaya başladı. Ekranlarda yer alan filmler merak ediliyor. Peki, nedir? Mucize oyuncuları kimdir?

    Mucize filmi konusu nedir? Mucize oyuncuları kimdir?

    oyuncuları kimdir? nedir? Televizyon ekranlarında yayınlanan yerli ve yabancı filmler sinemaseverler tarafından sorgulanıyor. Filmlerin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, ? Mucize oyuncuları kimlerdir? İşte yanıtı!

    MUCİZE FİLMİ KONUSU!

    Yaşıtlarından biraz farklı olan Auggie Pullman (Jacob Tremblay),5. sınıfa geçmek üzere olan bir çocuktur. Auggie, bu yaşına kadar hiç okula gitmemiştir, evde eğitim alan çocuk ilk kez yabancı çocuklar ile iletişim kurmak zorunda kalacaktır. Çocuğun bu kadar soyutlanmasının sebebi ise yüzünde bulunan kalıcı deformasyondur. Doğuştan gelen ve kalıcı olan bu deformasyon için onlarca ameliyat geçiren Auggie için bir çare bulunamamıştır. Sürekli bir kask ile gezen küçük çocuk, dış görünüşü sebebiyle pek çok sorun yaşamaktadır. Destekçisi olan ailesi ile başından neler geçecek? Mucize filmi, 2012'de R. J. Palacio'nun yazdığı aynı adlı romandan uyarlanmıştır.

    MUCİZE FİLMİ OYUNCULARI

    Julia Roberts

    Owen Wilson

    Jacob Tremblay

    Mandy Patinkin

    Daveed Diggs

    Millie Davis

    Emma Tremblay

    Kyle Harrison Breitkopf

    Nadji Jeter

    Steve Bacic

    Crystal Lowe

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