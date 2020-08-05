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    • Magazin
    • 05.08.2020 16:58
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    • 05.08.2020 16:58
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    2. sezon ne zaman başlıyor? Düğümler birer birer çözülecek! ...

    İlk sezonuyla kısa sürede izleyicilerin ilgisini çeken ve kadrosunda yer alan isimlerle çok konuşulan dizisinin 2. sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Anadolu'daki arkeolojik bir alana dair evrensel sırları ve bu alanın kendi geçmişiyle ilişkisini çıkaran Atiye'yi 2. sezonda nasıl bir maceranın beklediği merakla bekleniyor. Peki, başlıyor? açıklandı mı? İşte dizi hakkında derlediğimiz son bilgiler

    Atiye 2. sezon ne zaman başlıyor?

    Başrollerinde Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger ve Melisa Şenolsun'un yer aldığı Atiye dizisinin 2. sezonu izleyicileri tarafından beklenmeye başlandı. Netflix'in ilk Türk dizisi olan Atiye sürükleyici hikayesiyle çok konuşulmuştu. Atiye'nin Göbeklitepe'deki hikayesini konu edinen dizisin yeni sezon tarihini öğrenmek isteyenler Atiye 2. sezon ne zaman başlıyor sorusunun cevabını arıyor.

    ATİYE 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Atiye dizisinin ikinci sezonu heyecanla bekleniyor. Dizinin 2. sezonunun Eylül ayında izleyici karşısına çıkması beklenirken henüz yapımcı şirketten bir açıklama gelmedi.

    ATİYE OYUNCU KADROSU

    -Beren Saat
    -Metin Akdülger
    -Başak Köklükaya
    -Melisa Şenolsun
    -Mehmet Günsür
    -Hazal Türesan
    -Tim Seyfi
    -Cezmi Baskın
    -Civan Canova
    -Meral Çetinkaya

    Atiye 1. bölüm özeti

    Soyut resimler yapan Atiye'nin yolu, Göbeklitepe'deki kazı sahasında gizemli bir sembol bulan arkeolog Erhan ile kesişir.

    Atiye 2. bölüm özeti

    Aklından çıkaramadığı bir vizyon, düğün hazırlıkları yapan Atiye'yi rahatsız eder. Erhan, Atiye'nin karşısına çıkıp duran kadın hakkında bir ipucu bulur.

    Atiye 3. bölüm özeti

    Zühre'nin kimliği açığa çıkarken Atiye kasten bir örtbas yapıldığından şüphelenir. Erhan, babasını Göbeklitepe'de kör bir kadının ziyaret ettiğini öğrenir.

    Atiye 4. bölüm özeti

    Serdar, Atiye'yi bulmaya çabalarken Erhan kendi ailesine ilişkin bir vizyon görür. Zühre, Atiye'ye görevini ve mistik ortak soylarını açıklar.

    Atiye 5. bölüm özeti

    Mağaranın içinde Atiye, geçmişiyle uzlaşır ve korkularıyla yüzleşir. Atiye'nin hayatı pamuk ipliğine bağlıyken Erhan, aceleyle tünelin girişini bulmaya çalışır.

    Atiye 6. bölüm özeti

    Şahmeran'ın resmi, Erhan'ın şüphelerini doğrular. Kurtiz ailesindeki ölümleri araştıran Atiye, şans eseri şoke edici bir gerçeğe ulaşır.

    Atiye 7. bölüm özeti

    Serdar'ın baskısı altında ezilen Ozan, Atiye'ye itirafta bulunma çabalarıyla ilgili olarak Cansu ile yüzleşir. Bir ihanet, Atiye'nin kaderini belirlemek üzeredir.

    Atiye 8. bölüm özeti

    Zühre, geçmişe yapılan geri dönüşte Atiye ve Erhan ile ilgili kehanetlerini Nazım'a anlatır. Atiye'nin aldığı önemli karar, gerçekliği kaçınılmaz şekilde değiştirir.
    Haberler Magazin Atiye 2. sezon ne zaman başlıyor? Düğümler birer birer çözülecek! Atiye yeni sezon tarihi...
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