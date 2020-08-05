42 beden ve üstü yarışmacıların günün konseptine göre stillerini yansıttığı Doya Doya Moda heyecanla takip ediliyor. Haftanın finalinden bir gün önce günün puanlamasının nasıl olduğu en düşük ve en yüksek yarışmacıların bilgisi merak edilerek araştırılmaya başlandı. Tüm yarışmacıların birbirleriyle rekabet içerisinde olduğu ve Türkiye'nin en iyi büyük bedeni olmak için çabaladığı Doya Doya Moda günün puanlaması…
DOYA DOYA MODA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Doya Doya Moda Nur 20 tam puanla günün birincisi oldu.
Rümeysa 6
Rabia: 10
Sabiha: 16
Sanaz: 8
Birben: 5
İmani:12
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ? (31 TEMMUZ)
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Sabiha ve Rabia girdi. Kemal Doğulu ilk başta puanları eşit olduğu için ikisinin de elendiğini söylese de sonra şaka olduğunu açıkladı. Bayram dolayısıyla bu hafta eleme olmadı.
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? (31 TEMMUZ)
86 puanla haftanın birincisi olan isim Rümeysa Buyuran oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.
İMANİ DOLAR KİMDİR?
İmani Dolar, 23 yaşında aslen Mersinli ancak Bursa'da doğdu. 20 senedir İstanbul'da olan İmani Dolar, 5 senedir estetisyenlik yapıyor. Farklı stiliyle adından söz ettirecek olan İmani Dolar, "Rakiplerim benden korkmalılar. Hem tarzıma hem duruşuma hem de karakterime çok fazla güveniyorum, onların da bunu çok kısa zamanda anlayacaklarını düşünüyorum. Buraya birinci olmaya geldim." Sözleriyle iddiasını ortaya koydu.
NUR İŞLEK KİMDİR?
Aslen Kayserili İstanbul'da doğup büyüyen Ayşenur İşlek, 22 yaşında 1.70 boyunda ve 90 kilo olan bir çocuk annesi ve 44-46 beden giyiniyor. Ayşenur, iddalı açıklamalarda bulundu ve "Bu yarışmadaki hedefim sezon sonuna kadar burada kalmak, büyük ödülü kazanmak kapalı kadınları temsil etmek ve buradan güler yüzümle ayrılmak." ifadelerini kullandı.