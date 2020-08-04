MASTERCHEF SERHAT DOĞRAMACI KAÇ YAŞINDA?



Serhat Doğramacı, 23 yaşında. Aşçı. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Yaklaşık 9-10 senedir bu mesleğin içinde olduğunu söyledi. MasterChef'e katılması için geçen sene nişanlısı zorlamış fakat kendisi istememiş. Ama geçen sezonun yarışmacılarını beğenmediği için bu sezon kendisi katılmak istemiş.

Serhat Doğramacı, MasterChef'in geçen sezon birincisi Cemre ile birlikte ABD Utah'ta birlikte çalıştıklarını ve onun çalışma şeklini beğenmediğini söyledi. Geçen sezondan Alican ve Batuhan dışında beğendiği kimse olmadığını belirtti. MasterChef'te basit bir şekilde birinci olacağım diyerek iddialı konuştu. Danilo şef, yarışmacıyı ilk sezonda kazanan Uğur Kardaş'a benzetti.

Serhat Doğramacı, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinden gelen iş teklifini reddederek yarışmaya katıldığını kendisini favori olarak gördüğünü ifade etmişti.