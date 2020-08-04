Masterchef 2020 yarışmacılarının hayatlarına dair bilgiler merak edilerek araştırılıyor. TV8 ekranlarında akşam kuşağında yayınlanan Masterchef 2020 ana kadrosuna giren Serhat Doğramacı hakkındaki ayrıntılar da en çok sorgulananlar arasında yer alıyor. Çok iddialı olan ve yaptığı yemeklerle buraya kadar gelmeyi başaran Serhat Doğramacı ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
MASTERCHEF SERHAT DOĞRAMACI KAÇ YAŞINDA?
Serhat Doğramacı, 23 yaşında. Aşçı. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Yaklaşık 9-10 senedir bu mesleğin içinde olduğunu söyledi. MasterChef'e katılması için geçen sene nişanlısı zorlamış fakat kendisi istememiş. Ama geçen sezonun yarışmacılarını beğenmediği için bu sezon kendisi katılmak istemiş.
Serhat Doğramacı, MasterChef'in geçen sezon birincisi Cemre ile birlikte ABD Utah'ta birlikte çalıştıklarını ve onun çalışma şeklini beğenmediğini söyledi. Geçen sezondan Alican ve Batuhan dışında beğendiği kimse olmadığını belirtti. MasterChef'te basit bir şekilde birinci olacağım diyerek iddialı konuştu. Danilo şef, yarışmacıyı ilk sezonda kazanan Uğur Kardaş'a benzetti.
Serhat Doğramacı, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinden gelen iş teklifini reddederek yarışmaya katıldığını kendisini favori olarak gördüğünü ifade etmişti.
MASTERCHEF 2020 FİNAL TURU ELEMELERİ NASIL OLACAK?
Somer Şefin açıklamasına göre Masterchef Türkiye'de final turuna kalan 28 yarışmacı, 14'erli iki gruba ayrıldı. Bu gruplar, her gün iki oyun oynayacak. İlk oyun sonrasında seçim turuna altı yarışmacı kalacak. Bu altı yarışmacı arasından kazanan ise Masterchef Türkiye yarışmacısı olacak. Bu şekilde, her gün bir isim, MasterChef Türkiye 2020 yarışmacısı olarak seçilecek.