Her zaman cesur davranışlarıyla dikkat çeken ve gündeme gelen Tuğba Ekinci, bu kez de yeni albümünü duyurduğu sosyal medya paylaşımı ile çok konuşulmaya başlandı. O Şimdi Asker şarkısıyla hafızalara kazınan Tuğba Ekinci'nin kim olduğu, nereli ve yaşının kaç olduğu gibi sorular da gündemde sıkça sorgulanmaya başlandı. İşte Tuğba Ekinci kimdir? Sorusunun yanıtı…