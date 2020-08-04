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    • Magazin
    • 04.08.2020 17:18
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    • 04.08.2020 17:18
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    , kaç yaşında? paylaşımı ile sosyal medyayı salladı!

    , kaç yaşında? Sorularının yanıtları gündemde çok fazla araştırılıyor. Cesur sosyal medya paylaşımı ile magazin gündemine bomba gibi düşen hakkında bilgiler merak edilerek araştırılmaya başlandı. Yeni albüm müjdesini siyah iç çamaşırı giyindiği kalça pozu ile veren Tuğba Ekinci büyük tepkilerin başlamasına da neden oldu. İşte uzun zamandır gündemde olmayan Tuğba Ekinci’nin hayatına dair bilgiler…

    Tuğba Ekinci kimdir, kaç yaşında?

    Her zaman cesur davranışlarıyla dikkat çeken ve gündeme gelen Tuğba Ekinci, bu kez de yeni albümünü duyurduğu sosyal medya paylaşımı ile çok konuşulmaya başlandı. O Şimdi Asker şarkısıyla hafızalara kazınan Tuğba Ekinci'nin kim olduğu, nereli ve yaşının kaç olduğu gibi sorular da gündemde sıkça sorgulanmaya başlandı. İşte Tuğba Ekinci kimdir? Sorusunun yanıtı…

    TUĞBA EKİNCİ KİMDİR?

    Tuğba Ekinci 9 Haziran 1977' Kars doğumlu. Şov dünyasına girişi Osman Sınav'ın Ekinci'yi keşfetmesiyle oldu. Bodrum'da 'Mavi Düşler' dizisini çekerken Ekinci'yi gördü ve teklifte bulundu. Çarkıfelek'te bir süre hosteslik yaptı. Kral TV'de VJ oldu. 1994'te Güzellik Yarışması'na girdi, elemeleri geçti ve ilk 20 aday arasında yer aldı. Babasının izin vermemesi sonucu yarışmadan çekilmek zorunda kaldı. Erol Köse ile tanışması şarkıcılık kariyerinin başlangıcı oldu. 2005'de çıkardığı O Şimdi asker albümündeki aynı isimli çıkış parçası ile adını kitlelere duyurdu. Özcan Şenyaylar'dan özel şan dersleri aldı. Buzda Dans yarışmasının finalisti idi.

    Pendik Lisesi mezunudur. Annesi hemşire, babası İTÜ mezunu inşaat mühendisidir. Fatih Özbilen ile bir süre evli kaldıktan sonra boşandı. Tuğba
    Ekinci'nin eski sevgilileri arasında 'Karadağlar'ın Gülali'si İbrahim Çelikkol ve Ümit Cem Şenol yer alıyor.

    Albümleri:
    2005: O Şimdi Asker
    2007: Boynuz
    2010: Yanma Demezler
    2011: 100 Derece
    2013: Hadi Kızım
    2014: Git Git Gör Gününü
    2016: Para Babası
    2018: Türkiye'nin Aslanları
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