7. Koğuştaki Mucize konusu nedir? 7. Koğuştaki Mucize oyuncuları kimdir?

7. Koğuştaki Mucize filmi oyuncuları kimdir? 7. Koğuştaki Mucize filmi konusu nedir? Televizyon ekranlarında yayınlanan yerli ve yabancı filmler sinemaseverler tarafından sorgulanıyor. Filmlerin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, 7. Koğuştaki Mucize filmi konusu nedir? 7. Koğuştaki Mucize oyuncuları kimlerdir? İşte yanıtı!

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE KONUSU

7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediyor. Güney Kore'de üst düzey bir yetkilinin ölmesi ile cinayet Yong-Goo'nun üstüne kalıyor. Yong-Goo zeka geriliği olan ve 7 yaşındaki kızı ile birlikte yaşayan bir adamdır. Yong-Goo'nun hapse girmesi ile büyük bir dram yaşanmaya başlar.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE OYUNCULARI

Park Shin-hye

Ryu Seung-ryong

Oh Dal-su

Won-sang Park

Kal So-won