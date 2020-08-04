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    • 04.08.2020 17:42
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    • 04.08.2020 17:42
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    konusu nedir? kimdir?

    filmi konusu nedir? kimdir? Televizyonlarda bu akşam yayınlanacak 7. Koğuştaki Mucize filmi hakkında sinemaseverler araştırma yapmaya başladı. Ekranlarda yer alan filmler merak ediliyor. Peki, 7. Koğuştaki Mucize filmi konusu nedir? Kafalar 7. Koğuştaki Mucize oyuncuları kimdir?

    7. Koğuştaki Mucize konusu nedir? 7. Koğuştaki Mucize oyuncuları kimdir?

    filmi oyuncuları kimdir? 7. Koğuştaki Mucize filmi konusu nedir? Televizyon ekranlarında yayınlanan yerli ve yabancı filmler sinemaseverler tarafından sorgulanıyor. Filmlerin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, 7. Koğuştaki Mucize filmi konusu nedir? kimlerdir? İşte yanıtı!

    7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE KONUSU

    7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediyor. Güney Kore'de üst düzey bir yetkilinin ölmesi ile cinayet Yong-Goo'nun üstüne kalıyor. Yong-Goo zeka geriliği olan ve 7 yaşındaki kızı ile birlikte yaşayan bir adamdır. Yong-Goo'nun hapse girmesi ile büyük bir dram yaşanmaya başlar.

    7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE OYUNCULARI

    Park Shin-hye

    Ryu Seung-ryong

    Oh Dal-su

    Won-sang Park

    Kal So-won

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