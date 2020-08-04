Corona virüs nedeniyle diğer programlar gibi bir süre yayınına ara verilen Müge Anlı ile Tatlı Sert daha sonra yeniden izleyicilerle buluşmuştu. Kurban Bayramı'nın bitmesinin ardından televizyonu açarak Müge Anlı'yı göremeyenler meraklandı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert final mi yaptı, neden yok gibi sorgulamalara başladı. Müge Anlı konuyla ilgili konuşarak final iddialarına açıklama getirdi.
SEZON FİNALİ YAPTI!
Mehmet Ali Koran'ın şüpheli kaybı ve Şiar Kılıç'ın ölümünü araştıran Müge Anlı, 27 Temmuz Atv canlı yayınında, Müge Anlı ile Tatlı Sert'in, sezonun son haftasına girdiğini açıkladı. Arefe günü son kez ekranlarda olacağını belirten Müge Anlı, sezon finali tarihini, 30 Temmuz Perşembe olarak duyurdu. Müge Anlı yeni sezonun başlangıç tarihini de verdi.
MÜGE ANLI YENİ SEZON NE ZAMAN?
Başarılı sunucu Müge Anlı, yeni sezon tarihini, 'Eylül ayında yeni stüdyomuzda görüşürüz inşallah' sözleriyle duyurdu.
Programın yüzü Müge Anlı, 11 yıllık stüdyolarından ayrılacaklarını, bu nedenle bir süre ekranlarda olamayacaklarını duyurdu. Yeni stüdyolarına geçer geçmez yayına başlayacaklarını belirten Müge Anlı, muhtemelen 3-4 hafta sonra yeni bölümleriyle kaldıkları yerden devam edeceklerinin müjdesini verdi.
SONGÜL KARLI CANLI YAYIN KONUĞU OLACAK
Eski eşi Metin Yüncü'nün kendisini 20 milyon TL dolandırdığını iddia eden Songül Karlı, Müge Anlı'ya başvuracağını açıklamıştı. Karlı, yeni açıklamasında Anlı ile görüştüğünü ve 3 hafta sonra canlı yayın konuğu olacağını açıkladı.