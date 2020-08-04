Corona virüs nedeniyle diğer programlar gibi bir süre yayınına ara verilen Müge Anlı ile Tatlı Sert daha sonra yeniden izleyicilerle buluşmuştu. Kurban Bayramı'nın bitmesinin ardından televizyonu açarak Müge Anlı'yı göremeyenler meraklandı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert final mi yaptı, neden yok gibi sorgulamalara başladı. Müge Anlı konuyla ilgili konuşarak final iddialarına açıklama getirdi.