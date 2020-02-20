Sosyeteden şok haber! Mehmet Dereli'nin sevgilisi hamile ancak kendisinden değil

37 yaşındaki Elaine Hanım, artık anne olmak istemiş. Ancak Mehmet Bey de, bu yaştan sonra ne evlenmek, ne de baba olmak istemediğini söylemiş. En kötü gününde yanında olan sevgilisi, sperm bankasından çocuk sahibi olma teklifiyle gelince de "Hayır" dememiş. Mehmet Bey'in, sevgilisinin kızını nüfusuna alıp almayacağı ise merak konusu...