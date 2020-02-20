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Sosyeteden şok haber! Mehmet Dereli'nin sevgilisi hamile ancak kendisinden değil

Sosyetenin tanınmış ismi olan Mehmet Dereli'nin Brezilyalı sevgilisi Elaine Fonseca'nın hamile olduğu geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bir bomba daha geldi. 2016'da karaciğer nakli olarak hayata tutunabilen İstanbul Motor Piston'un ortağı 61 yaşındaki Mehmet Dereli'nin Brezilyalı sevgilisi Elaine Fonseca'nın yaklaşık üç aydır karnında taşıdığı bebeğin babasının Mehmet Dereli olmadığı ortaya çıktı. İşte 'bu kadarı da pes' dedirten haber!

20.02.2020 09:59 - Son Güncelleme: 20.02.2020 10:25
Sosyeteden şok haber! Mehmet Dereli'nin sevgilisi hamile ancak kendisinden değil

Sosyetenin tanınmış ismi ve sevgilisi hakkında şoke eden gerçek ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre 2016'da karaciğer nakli olarak hayata tutunabilen İstanbul Motor Piston'un ortağı 61 yaşındaki Mehmet Dereli'nin Brezilyalı sevgilisi Elaine Fonseca'nın üç aylık hamile. Şimdi sıkı durun… Çiftle ilgili bu gerçek magazin gündemine bomba gibi düşecek!

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Sosyeteden şok haber! Mehmet Dereli'nin sevgilisi hamile ancak kendisinden değil

Elaine Hanım'ın yaklaşık üç aydır karnında taşıdığı bebeğin babasının Mehmet Dereli olmadığını ortaya çıktı. Evet; yanlış okumadınız…

Sosyeteden şok haber! Mehmet Dereli'nin sevgilisi hamile ancak kendisinden değil

SEVGİLİSİNİN TEKLİFİNE HAYIR DİYEMEMİŞ!

Mehmet Dereli'nin beş yıllık sevgilisi Elaine Fonseca hamile; ancak doğacak kızının babası Mehmet Bey değil! Fonseca, Miami'deki bir sperm bankasından aldığı spermle kızına hamile kalmış...

Sosyeteden şok haber! Mehmet Dereli'nin sevgilisi hamile ancak kendisinden değil

37 yaşındaki Elaine Hanım, artık anne olmak istemiş. Ancak Mehmet Bey de, bu yaştan sonra ne evlenmek, ne de baba olmak istemediğini söylemiş. En kötü gününde yanında olan sevgilisi, sperm bankasından çocuk sahibi olma teklifiyle gelince de "Hayır" dememiş. Mehmet Bey'in, sevgilisinin kızını nüfusuna alıp almayacağı ise merak konusu...

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