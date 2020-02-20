Sosyeteden şok haber! Mehmet Dereli'nin sevgilisi hamile ancak kendisinden değil
Sosyetenin tanınmış ismi olan Mehmet Dereli'nin Brezilyalı sevgilisi Elaine Fonseca'nın hamile olduğu geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bir bomba daha geldi. 2016'da karaciğer nakli olarak hayata tutunabilen İstanbul Motor Piston'un ortağı 61 yaşındaki Mehmet Dereli'nin Brezilyalı sevgilisi Elaine Fonseca'nın yaklaşık üç aydır karnında taşıdığı bebeğin babasının Mehmet Dereli olmadığı ortaya çıktı. İşte 'bu kadarı da pes' dedirten haber!
Sosyetenin tanınmış ismi ve sevgilisi hakkında şoke eden gerçek ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre 2016'da karaciğer nakli olarak hayata tutunabilen İstanbul Motor Piston'un ortağı 61 yaşındaki Mehmet Dereli'nin Brezilyalı sevgilisi Elaine Fonseca'nın üç aylık hamile. Şimdi sıkı durun… Çiftle ilgili bu gerçek magazin gündemine bomba gibi düşecek!
37 yaşındaki Elaine Hanım, artık anne olmak istemiş. Ancak Mehmet Bey de, bu yaştan sonra ne evlenmek, ne de baba olmak istemediğini söylemiş. En kötü gününde yanında olan sevgilisi, sperm bankasından çocuk sahibi olma teklifiyle gelince de "Hayır" dememiş. Mehmet Bey'in, sevgilisinin kızını nüfusuna alıp almayacağı ise merak konusu...