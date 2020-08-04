Güler Dormen Yiğit kimdir? Güler Dormen Yiğit ölüm sebebi nedir?

Güler Dormen Yiğit kimdir? Güler Dormen Yiğit kimdir? Türk tiyatrosunun duayenlerinden Haldun Dormen'in kız kardeşi Güler Dormen Yiğit hayatını kaybetti. Yiğit bugün son yolculuğun uğurlandı. Peki, Güler Dormen Yiğit kimdir? Törene Göksel Kortay, Suna Keskin, Füsun-Hakan Altıner, Ayşe Arman-Ömer Dormen ve Gülden Büyükuçak da katıldı.
GÜLER DORMEN YİĞİT KİMDİR?
Haldun Dormen'in kız kardeşi olan Güler Dormen Yiğit'in babası Kıbrıslı aydın bir iş adamı olan Sait Ömer Bey, annesi İstanbullu bir paşa kızı olan Nimet Rüştü Hanım'dır.
1950'li yıllarda Haldun Dormen'in isteği üzerine tiyatro kostümleri tasarlamaya başlamıştır.
GÜLER DORMEN YİĞİT ÖLÜM SEBEBİ!
Haldun Dormen Tiyatrosu'nun sahne ve kostüm tasarımcılığını yapan Güler Dormen Yiğit, dün akşam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Acı haberi oyuncu Nedim Saban, sosyal medya hesabından, "Haldun Dormen Hocamız'ın kardeşi Güler Yiğit'in ölüm haberini çok üzülerek aldım. Daha bugün İpek İzci ile yaptığı röportajda tiyatromuza kostüm tasarımcılığı fikrini kazandırdığını anlatmış Haldun Dormen. 1950'lerde oyuncu kostümü evden getirirmiş, Dormen Tiyatrosu karakter yaratmak için kostüm tasarımı fikrini geliştirmiş. Güler Yiğit de bu konuda öncüydü. Allah rahmet eylesin" sözleriyle duyurdu.