Güler Dormen Yiğit kimdir? Güler Dormen Yiğit ölüm sebebi nedir?

GÜLER DORMEN YİĞİT ÖLÜM SEBEBİ!

Haldun Dormen Tiyatrosu'nun sahne ve kostüm tasarımcılığını yapan Güler Dormen Yiğit, dün akşam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Acı haberi oyuncu Nedim Saban, sosyal medya hesabından, "Haldun Dormen Hocamız'ın kardeşi Güler Yiğit'in ölüm haberini çok üzülerek aldım. Daha bugün İpek İzci ile yaptığı röportajda tiyatromuza kostüm tasarımcılığı fikrini kazandırdığını anlatmış Haldun Dormen. 1950'lerde oyuncu kostümü evden getirirmiş, Dormen Tiyatrosu karakter yaratmak için kostüm tasarımı fikrini geliştirmiş. Güler Yiğit de bu konuda öncüydü. Allah rahmet eylesin" sözleriyle duyurdu.