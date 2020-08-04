Yayınlandığı günlere damgasını vuran Kuruluş Osman dizisi Haziran ayında sezon finali yapmıştı. Diziye son bölümlerde Dündar Bey'in oğlu Bahadır Bey rolüyle Çağkan Çulka dahil olmuştu. Çağkan Çulka sosyal medya hesabından diziye veda mesajı paylaştı. Çulka paylaşımında "Hoşçakal Kuruluş Osman Ailesi... Emeği geçen herkesin emeğine, gönlüne sağlık. Hayatıma katmama vesile olduğun tüm tecrübelere şükürler olsun. Su gibi, yola devam." ifadelerini kullandı.

KURULUŞ OSMAN'DA BEKLENMEDİK VEDA

Çağkan Çulka paylaşımında "Hoşçakal Kuruluş Osman Ailesi... Emeği geçen herkesin emeğine, gönlüne sağlık. Hayatıma katmama vesile olduğun tüm tecrübelere şükürler olsun. Su gibi, yola devam." ifadelerini kullandı.