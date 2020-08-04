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    • Magazin
    • 04.08.2020 18:00
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    • 04.08.2020 18:00
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    konusu nedir? kimdir?

    filmi oyuncuları kimdir? konusu nedir? Televizyon ekranlarında yayınlanan yerli ve yabancı filmler sinemaseverler tarafından sorgulanıyor. Filmlerin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, Uçuş Ekibi filmi konusu nedir? kimlerdir? İşte yanıtı!

    Uçuş Ekibi konusu nedir? Uçuş Ekibi oyuncuları kimdir?

    filmi konusu nedir? kimdir? Televizyonlarda bu akşam yayınlanacak hakkında sinemaseverler araştırma yapmaya başladı. Ekranlarda yer alan filmler merak ediliyor. Peki, Uçuş Ekibi filmi konusu nedir? Kafalar Uçuş Ekibi oyuncuları kimdir?

    UÇUŞ EKİBİ KONUSU

    Aleksey Guşçin (Danila Kozlovskiy) saçma bulduğu bir emre itaat göstermediği gerekçesiyle hava kuvvetlerinden atılmış, son derece dürüst ve korkusuz, yetenekli bir genç pilottur. Sonrasında sivil havacılığa geçerek tecrübeli pilot Leonid Zinçenko'nun (Vladimir Maşkov) yanında yardımcı pilot olarak çalışmaya başlar, ancak dilinin kemiği olmaması nedeniyle burada da kabin ekibiyle sorunlar yaşar. Güney Asya'ya yaptıkları bir uçuş sırasında yakınlardaki volkanik bir adada deprem olduğu haberini alınca adaya kurtarma operasyonu düzenlemeye karar verirler, ancak başarılı olabilmeleri için aralarındaki anlaşmazlıkları bir kenara bırakıp gerçek bir ekip gibi davranmaları gerekecektir.

    UÇUŞ EKİBİ OYUNCULARI

    Yönetmen: Nikolay Lebedev
    Senaryo: Nikolay Lebedev, Tikhon Kornev, Yuriy Korotkov
    Yapımcı: Nikita Mikhalkov, Anton Zlatopolski

    Danila Kozlovsky

    Katerina Shpitsa

    Vladimir Mashkov

    Agne Grudyte

    Rayanna Dibs

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