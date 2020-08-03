Sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Gupse Özay ile Barış Arduç magazin gündemine bomba gibi düştü. Ne zaman evlenecekleri merakla beklenen 6 yıllık sevgili olan çiftten gelen bu güzel haber sevenlerini mutlu etti. Bir yandan da Gupse Özay hamile mi? Sorgulamaları başladı. Balayına çıkan çift bu haberler üzerine açıklama yaptı. Gupse Özay hamilelik haberlerine yanıt verdi.
MAVİ TURA ÇIKTILAR
Geçen çarşamba Çeşme'de evlenen Gupse Özay ve Barış Arduç, balayı için tekneyle mavi tura çıktı. Çift, 2 hafta sürecek balayı sonrası Bodrum'da aileleriyle bir araya gelecek.
3 yıl önce evlilik teklifi ettiğini söyleyen Barış Arduç, "Doğru zaman bugünmüş." diyerek nikahı neden şimdi kıydıklarını açıklamıştı.
HAMİLELİK İDDİALARI DOĞRU MU?
Hamile olduğu iddia edilen Gupse Özay'ın bebeğinin cinsiyetinin erkek olduğu ileri sürüldü. Bu haberlerin ardından açıklama yapan Gupse Özay, hemen anne olmak istediğini ancak şu anda hamile olmadığını dile getirdi.
GUPSE ÖZAY KİMDİR?
Gupse Özay, Çerkes kökenli bir aileden İzmir'de dünyaya geldi. Çerkesçe olan adı "canımın içi" anlamına gelmektedir. Gupse Özay Ege Üniversitesi Radyo Tv ve Sinema bölümünde okumuştur. Üniversite yıllarında dostlarıyla çektikleri Yaman Yaşamışım adlı belgesel ile ödül almıştır.TRT'den, yapım şirketlerine; magazin dergilerinden dizi setlerine kadar kariyerine yarayacak her alanı denemiştir. Ve daha sonrasında 4 yıl reklam yazarlığı yapmış ve ardından işinden ayrılarak dizi sektörüne geçmiştir. Birkaç dizi denemesinden sonra,arkadaşlarıyla Psikolog skeçlerini gerçekleştirmiş; bu sayede de Yalan Dünya dizisinde rol kapmıştır. Ve yalan dünya dizisinin Nurhayat'ı olarak ekranlardaki yerini aldı. Bir araba firmasının da reklamında rol almıştır.
Gupse Özay 14 Kasım 2014 tarihinde vizyona giren ve senaryosunu kendi yazdığı, yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlendiği ilk sinema filmi Deliha'da Zeliha karakteriyle izleyici karşısına çıktı. 8 Nisan 2016 tarihinde vizyona giren Küçük Esnaf filminde Burcu karakteriyle başrol oynadı. 2 Aralık 2016'da vizyona giren ve senaryosunu kendi yazdığı Görümce filminin aynı zamanda ana karakterleri arasında yer aldı.