Ekranların sevilen yüzü Gonca Vuslateri özellikle Yalan Dünya dizisindeki "Vasfiye Teyze" karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Kendisine yapılan yoruma da bu tipleme ile cevap veren Gonca Vuslateri'nin küvet pozu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Magazin gündeminden düşmeyen güzel ve cesur pozlar veren oyuncunun hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. İşte Gonca Vuslateri kimdir? Sorusunun yanıtı…
"RESMİ KİM ÇEKTİ GONCA?"
Fotoğrafı gören Seda Sayan ise herkesin merak ettiği soruyu sorarak "Resmi kim çekti Gonca" dedi. Sayan'ın yorumuna kahkahalarla cevap veren oyuncu ise "Terlik geliyor terlik. Artık ne çekti be o resim" diyerek espri yaptı.
GONCA VUSLATERİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Gonca Vuslateri, 2 Eylül 1986 yılında Bursa'da dünyaya geldi.
Babası astsubay olduğu için görevi nedeniyle ailesiyle birlikte 8 yıl boyunca Adana'da lojmanda yaşadı. Babası 1994'te emekli olunca ailesi ile birlikte Bursa'ya geri dönüp burada yaşamaya devam etti. 1998'da annesi ve babası boşandı. Bunun üzerine annesi ve ablası ile birlikte İstanbul'da yaşamaya başladı.
İlkokul 2. sınıftan beri oyunculuk eğitimi alan Gonca Vuslateri, liseden mezun olduktan sonra 2003 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümüne gitmiş ve bitirmiştir. "Dot" tiyatrosunda da çalışan Gonca Vuslateri'nin oyunculuğa ilk adım attığı proje Ruhsar dizisi olmuştur.
YER ALDIĞI PROJELER;
Ruhsar (1997)
Eyvah Kızım Büyüdü (2000, Kanal D)
Aliye (2004, atv)
Büyük Buluşma (2004, Samanyolu TV) - Filiz
Kız Babası (2006)
Canım Ailem (2009, atv) Nurcan
Küçük Sırlar (2010-2011, Star TV) - Ceyla
Yerden Yüksek (2011, TRT 1) - Kumru
İbreti Ailem (2012, Star TV) - Yıldız
Yalan Dünya (2012-2014, Kanal D) - Eylem ve Vasfiye
Gönül İşleri (2015, Star TV) - Kader
Anne (2016, Star TV) - Şule
Tehlikeli Karım (2018, Show TV) - Derin