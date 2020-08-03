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    • 03.08.2020 08:00
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    Son dakika: Dünyaca ünlü top model 'a plajda dayak

    Son dakika haberine göre, dünyaca ünlü Ukraynalı top model ve arkadaşları iddiaya göre, 'in Çeşme ilçesindeki bir sahil plajında yer alan beach club güvenlik görevlileri tarafından saldırıya uğrayıp darbedildi. Daria Kyryliuk, maruz kaldığı şiddeti gösteren fotoğrafı ile birlikte hesabından paylaşarak duyurdu.

    Daria Kyryliuk'a plajda dayak

    Dünyaca ünlü Ukraynalı top model ve arkadaşları, iddiaya göre Çeşme Dalyan'da faaliyet gösteren turistik Momo beach tesisinde görevli güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradı. Sebebi henüz belirlenemeyen saldırıda model Daria Kyryliuk ve 3 kadın arkadaşı, feci şekilde darbedildi. Daria Kyryliuk, kullandığı platformundan olay sonrası çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.



    Daria Kyryliuk, kanlar içinde kaldığı fotoğrafı Instagram'dan yayınladı, Türkiye'den bir çok ünlü kendi adlarına özür dileyip destek verdi.

    SESSİZ KALMAK İSTEMİYORUM
    Aldığı darbelerle yüzünde morluklar ve kanama meydana gelen Kyryliuk, fotoğrafın altına "Sessiz kalmak istemiyorum ve hikayemi bana, erkek arkadaşım ve grubumuza ne olduğunu anlatmak istiyorum. Momo Plajı'nın (Çeşme, Türkiye) güvenliği bize saldırdı. Dört kız (ben dahil) yüzüne yumruk atıldı ve çocuklar kötü yaralandı. Polise ayrıntılı raporlar verdik. Olanlara kör bir göz çevirip durmamalıyız" şeklinde not düştü.

    Saldırıdan sonra model Daria Kyryliuk ve arkadaşları Çeşme İlçe Emniyet müdürlüğüne şikayette bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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