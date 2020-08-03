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    • 03.08.2020 10:33
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    Çeşme’de saldırıya uğrayan kimdir? Ukraynalı modelin hayatı…

    kimdir? Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşlarının Çeşme’de plajda saldırıya uğramasının ardından sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Şeyma Subaşı’nın da Instagram hesabından tepki gösterdiği olayın ardından dir sorusu gündem oldu. İşte, Ukraynalı model hakkında merak edilen bilgiler…

    Çeşme’de saldırıya uğrayan Daria Kyryliuk kimdir? Ukraynalı modelin hayatı…

    Çeşme'de saldırıya uğradı! Çeşme'de plajda saldırıya uğrayan ünlü model sorusuna yanıt aranıyor. Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşları Çeşme'deki bir sahil plajında yer alan beach club güvenlik görevlileri tarafından saldırıya uğrayıp darp edildi. Peki, dir?

    DARIA KYRYLIUK KİMDİR?

    Dünyaca ünlü Ukraynalı top model Daria Kyryliuk, 8 Temmuz 1997 yılında dünyaya geldi. Henüz 12 yaşındayken ilk çekimini gerçekleştirdi. Amerika'da yaşamaya başladığında profesyonel modellik kariyerine imza attı.

    Los Angeles'ta bir ajans buldu, çalışma vizesi için başvurdu. 18 yaşında modellik yapmaya başlamasına rağmen 4 yılda birçok yerde podyuma çıktı. İç mimarlık eğitimi gören Daria Kyryliuk, bir röportajında Marangoni'de yurtdışında eğitimime devam etmeyi planladığını dile getirmişti.

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