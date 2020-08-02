Tatlı Dillim nerede çekildi? Tatlı Dillim film konusu ve oyuncuları!

TATLI DİLLİM NEREDE ÇEKİLDİ?



Tatlı Dillim filminin çekimleri 1972 yılında gerçekleştirildi. Filmin çekimleri için İstanbul ve Bolu'ya set kuruldu. Bu iki şehirde yapılan çekimler, aynı yıl içinde tamamlandı ve Tatlı Dillim filmi 1 Kasım'da vizyona çıktı.



TATLI DİLLİM FİLM KONUSU



Ferit İstanbullu zengin bir ailenin çocuğudur.Tıp okumasına rağmen en büyük hobisi basketbol oynamaktır. Maçlar öncesi dinlemek ve kamp yapmak için basketbol takımı ile beraber Eminenin bulunduğu köye gider. Emine ise köy öğretmenidir ve bütün hayatı köydeki insanlara yardım etmekle geçmektedir. İstanbulda çapkınlıklarıyla ünlü Ferit Emineden çok hoşlanır ve onun kalbini kazanmaya çalışır. Emine ilk başta Ferit ile ilgilenmese de iki genç kısa süre sonra birbirlerine aşklarını itiraf eder ve evlenmeye karar verirler.