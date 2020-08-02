Tatlı Dillim nerede çekildi? Tatlı Dillim film konusu ve oyuncuları!

Başrollerinde Tarık Akan ve Filiz Akın'ın oynadığı hem aşk hem dram hem de eğlenceli sahneler içeren Tatlı Dillim filmi bugün televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Senaryosunu Sadık Şendil'in üstlendiği, müziklerinin ise Neşet Ertaş'a ait olan olan Tatlı Dillim filminin görüntü yönetmenliğini ise Erdoğan Engin yaptı. İzleyiciler Tatlı Dillim nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimler gibi daha pek çok sorunun yanıtını aramaya başladı.
TATLI DİLLİM NEREDE ÇEKİLDİ?
Tatlı Dillim filminin çekimleri 1972 yılında gerçekleştirildi. Filmin çekimleri için İstanbul ve Bolu'ya set kuruldu. Bu iki şehirde yapılan çekimler, aynı yıl içinde tamamlandı ve Tatlı Dillim filmi 1 Kasım'da vizyona çıktı.
TATLI DİLLİM FİLM KONUSU
Ferit İstanbullu zengin bir ailenin çocuğudur.Tıp okumasına rağmen en büyük hobisi basketbol oynamaktır. Maçlar öncesi dinlemek ve kamp yapmak için basketbol takımı ile beraber Eminenin bulunduğu köye gider. Emine ise köy öğretmenidir ve bütün hayatı köydeki insanlara yardım etmekle geçmektedir. İstanbulda çapkınlıklarıyla ünlü Ferit Emineden çok hoşlanır ve onun kalbini kazanmaya çalışır. Emine ilk başta Ferit ile ilgilenmese de iki genç kısa süre sonra birbirlerine aşklarını itiraf eder ve evlenmeye karar verirler.
Evliliklerinin ilk günleri oldukça mutlu geçer ancak Feritin İstanbuldan gelen arkadaşları işleri bozar.Arkadaşları ile birlikte İstanbula ve oradaki eski yaşamına geri dönen Ferit Emine ile evliliğini unutur. Emine bir süre bekledikten sonra İstanbula kocasını aramaya gider. Ancak acı gerçekler yüzüne vuracaktır: Ferit evliliğine ailesine haber vermediği gibi, eski çapkınlıklarına geri dönmüştür. Bunun üzerine Emine Ferite hayatının dersini vermek için kolları sıvar. Şehirli ve oldukça bakımlı bir kadın şeklinde Feritin karşısına yeniden çıkacak, ikiz kardeş Mine olarak gerçek kocasının kafasını karıştırmaya başaracaktır.
TATLI DİLLİM OYUNCULARI
Tarık Akan
Filiz Akın
Halit Akçatepe
Metin Akpınar
Zeki Alasya
Hulusi Kentmen
Münir Özkul
Kemal Sunal
Cemil Can Bıçakçı