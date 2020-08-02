2008 tarihinde sanatcı İsmail YK ile düet yaptığı "Seni Seviyorum" adlı şarkıyı piyasaya çıkarmıştır.

2011 Ebru Yaşar yeni albümü "Delidir" ile müzik dünyasına dönüş yaptı.

2013 yılının Nisan ayında "Sanat-ı Ebru" adlı albümünü piyasaya çıkartmıştır. Aralık 2014 ise sadece dijital platformlarda çıkan "Cumartesi" isimli single çalışmasını yayımlamıştır. 17 Mayıs 2017'de yeni albümü "Haddinden Fazla" çıkartmıştır.

Ebru Yaşar 2015 yılında Necat Gülseven ile evlenmiştir.

EBRU YAŞAR'IN EŞİ NECAT GÜLSEVEN KİMDİR, NERELİ?



Ünlü İş Adamı Gülseven Turizm Otelcilik İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve kurucusudur. Aslen Diyarbakır Bismil'lidir.

26 Haziran 2015 tarihinde ünlü şarkıcı Ebru Yaşar ile Marmaris Bozburun'da evlenmiştir. Bu evliliğinden 14 Şubat 2017 yılında ikiz çocukları olmuştur. Çocuklarının isimleri Hasan Poyraz ve Ebru Su'dur.



