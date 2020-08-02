NADIA COMANECI KİMDİR?

Nadia Elena Comăneci (d. 12 Kasım 1961), Rumen jimnastikçi. 5 olimpiyat altını, 3 gümüşü ve 1 bronz madalyası vardır. 1976 Yaz Olimpiyatları'nda tüm jüriden 10 üstünden 10 alan ilk ve tek sporcudur ve jimnastiğin popülerleşmesinde çok büyük katkısı vardır. Ama yaygın kanının aksine olimpiyatlarda ilk 10 tam puanı o almamıştır, ilk 10 tam puan Nadia'nın doğumundan 37 sene önce alınmıştır.

Başarısının sırrının, ilkokul yıllarında kazandığı ilk bronz madalyasını duvara asan babasına karşı çıkarak madalyayı indiren, Rumen geleneklerini yaşatan annesi Maria olduğu rivayet edilir.

Comăneci, Oneşti, Romanya'da Gheorghe and Ştefania-Alexandrina çiftinin kızı olarak dünyaya gelmiştir. Nadia, Rumen bir isim değildir, annesi hamileyken bir Rus filmi izlemiş, kadın kahramanın adı da Nadia'dır (Rus isim Nadežda'nın kısaltılmışı, anlamı "umut") ve böylece isminin Nadia olması kararlaştırılmıştır. Nadia'nın ayrıca Adrian adında küçük bir erkek kardeşi vardır.

Comăneci ve arkadaşı, Béla Károlyi tarafından oyun bahçesinde parande atarken keşfedilmiş ve jimnastiğe 6 yaşında başlamıştır.