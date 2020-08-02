Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğuyla ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? Yarışması yine izleyicileri ekrana kilitledi. Peki Nadia Comaneci 1976 Yaz Olimpiyatları'ndaki performansıyla jüriden 10 tam puan alan ilk jimnastikçi olduğunda, skor tabelasında puanı kaç olarak gösterilmiştir? Sorusu çıktığında internetten cevabı araştırılmaya başlandı. Ayrıca hayatı merak edildiği için Nadia Comaneci kimdir? Sorgulamaları da sürüyor.
MİLYONER SORUSU CEVABI
A - 0.10
B - 1.00 (Doğru Cevap)
C - 8.88
D - 9.99
NADIA COMANECI KİMDİR?
Nadia Elena Comăneci (d. 12 Kasım 1961), Rumen jimnastikçi. 5 olimpiyat altını, 3 gümüşü ve 1 bronz madalyası vardır. 1976 Yaz Olimpiyatları'nda tüm jüriden 10 üstünden 10 alan ilk ve tek sporcudur ve jimnastiğin popülerleşmesinde çok büyük katkısı vardır. Ama yaygın kanının aksine olimpiyatlarda ilk 10 tam puanı o almamıştır, ilk 10 tam puan Nadia'nın doğumundan 37 sene önce alınmıştır.
Başarısının sırrının, ilkokul yıllarında kazandığı ilk bronz madalyasını duvara asan babasına karşı çıkarak madalyayı indiren, Rumen geleneklerini yaşatan annesi Maria olduğu rivayet edilir.
Comăneci, Oneşti, Romanya'da Gheorghe and Ştefania-Alexandrina çiftinin kızı olarak dünyaya gelmiştir. Nadia, Rumen bir isim değildir, annesi hamileyken bir Rus filmi izlemiş, kadın kahramanın adı da Nadia'dır (Rus isim Nadežda'nın kısaltılmışı, anlamı "umut") ve böylece isminin Nadia olması kararlaştırılmıştır. Nadia'nın ayrıca Adrian adında küçük bir erkek kardeşi vardır.
Comăneci ve arkadaşı, Béla Károlyi tarafından oyun bahçesinde parande atarken keşfedilmiş ve jimnastiğe 6 yaşında başlamıştır.
11 YAŞINDA TÜRKİYE'DE
Aslında Türk izleyiciler, olimpiyattan üç yıl önce Cumhuriyet'in 50. Yılı için düzenlenen etkinlikte Ankara'ya gelen Romanya jimnastik takımında Comaneci'yi izlemişlerdi ama 11 yaşındaki küçük Nadia o zaman daha dikkat çekmiyordu. Nadia Elena Comaneci 12 Kasım 1961'de Romanya'nın Karpatlar bölgesinde yer alan Oneşti kasabasında doğdu. Doğuştan kafasının üstünde içi sıvı dolu bir kese vardı. Doktorlar tehlikeli olarak gördükleri bu keseyi alamadılar. Ortodoks kilisesine çok bağlı olan ailesi tarafından bu yüzden sürekli olarak şifa amaçlı kiliseye götürüldü. Nadia zamanla iyileşmesinin ve hayattaki şansının Allah tarafından ona bahşedilmiş lütuflar olduğuna inanan dindar birisi olarak büyüdü. Comaneci 9 yaşındayken anne ve babası ayrıldı. Annesi ve oğlan kardeşiyle birlikte, dedesinin ve anneannesinin evine taşındı.
Daha ilkokula başlamadan taklalar atan hareketli bir çocuk olduğu için 6 yaşında annesi tarafından jimnastik okuluna gönderildi. En büyük şansı ünlü jimnastik hocaları Marta ve Bela Karolyi çifti tarafından keşfedilmesi ve hocalığının yapılması oldu. 1970'de en genç jimnastikçi olarak milli takımda yer aldı, bir yıl sonra yani 10 yaşında da ülkesi adına ilk altın madalyayı kazandı. 1975'te Norveç'te yapılan Avrupa Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda 2. Olduğu yer jimnastiği dalın dışında her dalda birinci olunca artık iyice tanınmaya başladı. 1976 Olimpiyatları'ndaki olağanüstü performansı nedeniyle "Emek Kahramanı" ödülü verildi ama hocası Karolyi çiftinden uzaklaştırılıp Bükreş'e gönderildi. Comaneci bu süreçte bunalıma girerek intihara teşebbüs etti. 1978 Dünya Şampiyonası sonrası eski hocalarıyla çalışmasına izin verildi.
KANADA'DA YAŞIYOR
1984'te Jimnastiği bıraktığında 6 Olimpiyat, 2 Dünya, 9 Avrupa, 2 Dünya Kupası, 5 Üniversite yarışmaları dalında altın madalyası vardı. Kendisini yetiştiren Marta ve Bela Karolyi çifti 1981'de ABD'ye iltica edince Çavuşeşku yönetimi Nadia'nın kaçmasını engellemek için özel önlemler aldı. 1989'da ABD'nin Viyana Büyükelçiliği tarafından organize edilen bir operasyonla Macaristan üzerinden Viyana ve ABD'ye götürüldü. O tarihten beri iltica ettiği Kanada'da yaşamaktadır.