Diş fırçalama teknikleri! Hangi adla bilinen bir diş fırçalama tekniği yoktur?

Milyoner en çok izlenen yarışmalardan biri ve genellikle pek çok sorunun cevabı izleyiciler tarafından arama motorları üzerinden sorgulanıyor. Yeni bölüm sonrası çok araştırılan sorulardan biri "Hangi adla bilinen bir diş fırçalama tekniği yoktur?" oldu. Bununla birlikte diş fırçalama teknikleri merak edilenler arasında yer aldı. İşte yanıtı…
MİLYONER SORUSU: HANGİ ADLA BİLİNEN BİR DİŞ FIRÇALAMA TEKNİĞİ YOKTUR?
A - Bass
B - Charter
C - Stillman
D - Sturdman (Doğru cevap)
DİŞ FIRÇALAMA TEKNİKLERİ!
İç ve dış yüzeylerden başlamalıyız ve fırçaya 45 derecelik açı vererek, tüm dişleri fırçalamalıyız.
Çiğneme yüzeylerine geçip, fırçayı ileri-geri hareket ettirerek fırçalamalıyız.
Ön dişlerin, iç yüzeylerini fırçalarken, fırçayı dik hareket ettirip fırçanın ucuyla yukarı-aşağı hafif fırça darbeleri uygulamalıyız.
Diş eti çizgisi boyunca nazikçe fırçalamalıyız.
Dilinizi arkadan öne doğru süpürme hareketi ile fırçalayarak yiyecek parçalarını temizlemeli ve nefesinizi tazelemek için kokuya neden olan bakterileri uzaklaştırmalıyız.
Daha ferah bir his için üst damağınızı nazikçe fırçalamaya çalışmalıyız.