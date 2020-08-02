Diş fırçalama teknikleri! Hangi adla bilinen bir diş fırçalama tekniği yoktur?

Milyoner en çok izlenen yarışmalardan biri ve genellikle pek çok sorunun cevabı izleyiciler tarafından arama motorları üzerinden sorgulanıyor. Yeni bölüm sonrası çok araştırılan sorulardan biri "Hangi adla bilinen bir diş fırçalama tekniği yoktur?" oldu. Bununla birlikte diş fırçalama teknikleri merak edilenler arasında yer aldı. İşte yanıtı…