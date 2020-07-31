MasterChef bugün var mı? Yayınlandığı günden bu yana heyecanla takip edilen MasterChef bu akşam TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkmadı. Programı her gün büyük bir ilgiyle takip eden izleyiciler ise MasterChef neden yok sorusuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, MasterChef 2020 yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte programa dair detaylar...

MASTERCHEF BUGÜN VAR MI, NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

MasterChef bu akşam TV 8 ekranlarında yayınlanmayacak. Programın Kurban Bayramı nedeniyle izleyici karşısına çıkmadığı tahmin ediliyor. MasterChef yeni bölümleriyle bayramdan sonra ekranlarda olacak.