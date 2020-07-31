Son sezonuyla izleyicileri tarafından heyecanla takip edilen La Casa De Papel dizisinin 5. sezonu için geri sayım başladı. İspanyol yapımı dizinin nisan ayında yayınlanan 4. sezonunun ardından yeni sezon tarihinin açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Türkiye'de ve dünya genelinde geniş bir izleyici kitlesine sahip diziyle ilgili La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, La Casa De Papel fragmanı yayında mı? İşte detaylar...

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

La Casa De Papel dizisinin 4. sezonu 2020 Nisan ayının ilk haftası seyirciyle buluştu. 8 bölümlük sezonun ardından 5. sezon için bekleyiş başladı. Dizinin yapımcısı Alex Pina yaptığı açıklamada, dördüncü sezonun iyi gitmesi durumunda 5. sezon çekimlerine başlanacağını bildirmişti. Netflix'ten bugün dizi hakkında "Kısım 5: Soygun sona eriyor. #LaCasaDePapel" bir paylaşım yapılması izleyicileri heyecanlandırdı. Ancak başlayacağı tarih hakkında bir açıklama yapılmadı.