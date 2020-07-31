İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan Kuruluş Osman'ın 2. sezonu için geri sayım sürüyor. Milyonlarca izleyici yeni sezonda diziye dahil olacak isimleri merak ediyor. Yakın bir süreçte Ertuğrul Bey'i Yeşilçam'ın efsane ismi Ediz Hun ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi pek çok yapımda rol alan usta isim Tamer Yiğit'in canlandıracağı iddia edilmişti. Ayrıca geçen hafta Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın'ın Aksaçlıların reisini canlandıracağı söylentiler arasında yer almıştı. Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda kadroya katılan alplerle heyecan yine dorukta olacak.

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZONDA HEYECAN SÜRECEK

Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonunda Cüneyt Arkın'ın Aksaçlıların reisi olmasıyla fırtınalar esecek. İzleyiciler sezon için geri sayım devam ederken Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin ve sadık alplerinden Turgut Alp'in kadroya dahil olup olmayacağını merak ediyor. Ayrıca tarihi kaynaklarda yer alan bazı alpleri canladıracak oyuncuların kadroya katılması için heyecan sürüyor. Ancak henüz konu hakkında resmi açıklama yapılmadı.