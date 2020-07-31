İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan Kuruluş Osman'ın 2. sezonu için geri sayım sürüyor. Milyonlarca izleyici yeni sezonda diziye dahil olacak isimleri merak ediyor. Yakın bir süreçte Ertuğrul Bey'i Yeşilçam'ın efsane ismi Ediz Hun ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi pek çok yapımda rol alan usta isim Tamer Yiğit'in canlandıracağı iddia edilmişti. Ayrıca geçen hafta Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın'ın Aksaçlıların reisini canlandıracağı söylentiler arasında yer almıştı. Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda kadroya katılan alplerle heyecan yine dorukta olacak.
KURULUŞ OSMAN YENİ SEZONDA HEYECAN SÜRECEK
Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonunda Cüneyt Arkın'ın Aksaçlıların reisi olmasıyla fırtınalar esecek. İzleyiciler sezon için geri sayım devam ederken Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin ve sadık alplerinden Turgut Alp'in kadroya dahil olup olmayacağını merak ediyor. Ayrıca tarihi kaynaklarda yer alan bazı alpleri canladıracak oyuncuların kadroya katılması için heyecan sürüyor. Ancak henüz konu hakkında resmi açıklama yapılmadı.
TURGUT ALP KURULUŞ OSMAN'A DAHİL OLACAK MI?
Cengiz Coşkun'un canlandırdığı Turgut Alp'in diziye dönmesi bekleniyor. Çünkü tarihi kaynaklarda Osman Gazi'nin fetihleri esnasında Turgut Alp'in yer aldığı görülüyor. Ancak konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
TURGUT ALP VE OSMAN BEY DÖNEMİ
(1298-1299 yıllarında) Turgut Alp İnegöl kalesinin kuşatmış ve bu kalenin de Osmanlı beyliği eline geçmesini sağlamıştır.
Osman Bey beyliği arazisini Oğuz töresine uyarak yakın akraba ve silah arkadaşlarına "dirlik" olarak vermiştir. Böylece Eskişehir kardeşi Gündüz Bey'e, Karacahisar oğlu Orhan Bey'e, Yarhisar Hasan Alp'e ve İnegöl Turgut Alp'e verilmiştir.
KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
"Allah'ım düşmanın şerrinden sana sığınırım!"
Obaya yapılan baskını bertaraf ettikten sonra hedefine Sofia ve Kulucahisar Kalesi'ni koyan Osman Bey, Kayı Obası Alpleri ile birlikte kaleyi ele geçirip Sofia'yı alt etmek üzere için plan kurup harekete geçiyor.
BAMSI BEY VE BORAN, OSMAN BEY'İ SON ANDA KURTARDI
Özel eğitimli şövalyelere karşı tek başına savaşan Osman Bey, aldığı yaralar nedeniyle halsiz düşerken Bamsı Bey ve Boran yetişerek şövalyeleri püskürttü. Savaşçılarının etkisiz hale getirilmesi ile yalnız kalan Sofia, Helen ve Bizans askerlerinin yetişmesiyle derin bir nefes aldı.
Göktuğ'un yağdırdığı oklarla zaman kazanan Osman Bey, Bamsı Bey ve Boran, vuruşarak çekilirken, Sofia ve askerleri peşlerine düştü. Osman Bey'in yarasının ağır olması nedeniyle obaya dönmeye karar veren grup, Sofia'nın askerlerinin amansız takibine rağmen izini kaybettirmeyi başardı.
OSMAN BEY'İN OYUNU SOFIA'YI ŞOKE ETTİ
Sofia, Osman Bey'e karşı son kozunu oynayarak Aya Nicola ve şövalyelerini kaleye davet etti.
Sofia'nın özel eğitimli savaşçılarını alt eden ancak yaralanan Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirmek için öldüğü haberinin uç bölgesinde yayılmasını sağladı. Osman Bey'in öldüğünü duyan Sofia, kalede büyük bir eğlence tertip ederken, Aya Nicola'nın şövalyelerinin gelişiyle coşku zirveye çıktı.
Ancak Bizanslıları bir sürpriz bekliyordu. Aya Nicola'nın gelişiyle gücüne güç kattığını düşünen Sofia, tekfurun kellesi önüne serilince neye uğradığını şaşırdı. Bu sırada şövalye kılığında kaleye sızmış Osman Bey ve Kayı Alpleri, üzerlerindeki şövalye kostümlerini atınca büyük şaşkınlığa sebep oldu. Sofia canını kurtarmak için savaşçılarından yardım isterken, Kayı Alpleri kaleyi Bizans askerlerinden temizlemek için harekete geçti.
Osman Bey'in planı başarıya ulaşacak mı? Osman Bey, Sofia'yı alt edebilecek mi? Kulucahisar Kalesi, Türklerin eline geçecek mi?