TV8'de hafta içi her gün yayınlanan Doya Doya Moda'da haftanın en düşük ve en yüksek puanlarını alan yarışmacılar belli oldu. En yüksek puanı alan boynuna altın kolyeyi takarken en düşük puanı alan yarışmacı elenerek hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Rekabetin hiç eksik olmadığı, heyecanlı geçen bir günün ardından Doya Doya Moda kim elendi? 31 Temmuz Cuma Doya Doya Moda birincisi kim oldu?
31 TEMMUZ DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
86 puanla haftanın birincisi olan isim Rümeysa Buyuran oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Sabiha ve Rabia girdi. Kemal Doğulu ilk başta puanları eşit olduğu için ikisinin de elendiğini söylese de sonra şaka olduğunu açıkladı. Bayram dolayısıyla bu hafta eleme olmadı.
RÜMEYSA BUYURAN KİMDİR?
Rümeysa Buyuran 22 yaşında aslen Rizeli, 1.68 boyunda 95 kilo 46 beden. Tarzına çok güvendiğini söyleyen yarışmacı, "Bulunduğum yerde dikkat çekmeyi severim. Çünkü kendime güveniyorum. Herkes bana baksın istiyorum. Rakiplerim tabii ki benden korkmalı" dedi.
RABİA BEYZA AĞCA KİMDİR?
Hatay doğumlu olan Rabia Beyza Ağca, 21 yaşında, İddialı bir tarzı olduğunu belirten Rabia, "Doya Doya Moda'da ikinci sezonun en iyi giyinen yarışmacısı olacağım ve bu yarışmadan birinci olarak çıkacağım" sözleriyle yarıştaki iddiasını ortaya koydu. Yarışmanın öğrenci yarışmacılarından olan ancak okulunu donduran Rabia, tekrar sınava hazırlanıyor.1.68 boyunda 75 kilo 42 beden giyiniyor.