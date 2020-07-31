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    • Magazin
    • 31.07.2020 17:31
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    • 31.07.2020 17:31
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    Heyecanla bekleniyor! ? İşte Stranger Things fragmanı

    İzlenme rekorları kıran ? Netflix’te 3 sezon boyunca yayınlanan ve hepsi de ilgiyle izlenen dizinin hayranları yeni sezon için heyecan dolu bekleyişe başladı. Hem dizi konusu hem de oyuncu kadrosuyla ilgi uyandıran ve çok beğenilen Stranger Things 4.sezon tarihi belli oldu mu? Sadece Netflix üyelerinin izleyebileceği Stranger Things fragmanı da yayınlandı ve heyecanı daha da arttırdı.

    Stranger Things 4.sezon ne zaman başlayacak?

    Bilim-kurgu filmlerini sevenlerin heyecanla izlediği, sürükleyici dizi Stranger Things'in yeni sezonu merakla bekleniyor. Fragmanın yayınlanması heyecanın dozunu arttırırken Stranger Things 4.sezon tarihi de merak konusu oldu ve sıklıkla araştırılıyor. Kaybolan arkadaşlarını aramaya başlayan 3 çocuğun maceralarını anlatan ve doğaüstü olayların hayranlıkla izlendiği Stranger Things 4. sezon fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

    STRANGER THINGS 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    The Hollywood Reporter'ın haberine göre Netflix'in sevilen dizisi Stranger Things'in koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen 4. sezon çekimleri 17 Eylül'de başlayacak. Salgından gelen gecikmeden dolayı dizinin 4. sezon yayın tarihi ise henüz netleşmedi.
    Dizinin yaratıcıları Twitter hesapları aracılığıyla birden fazla sayfanın yer aldığı bir fotoğraf paylaştı ve sezon 4'ün yazımının bittiğini haber verdiler.

    STRANGER THINGS OYUNCULARI KİMLER?

    Millie Bobby Brown/Eleven, Finn Wolfhard/Mike, Winona Ryder/Joyce, Gaten Matarazzo/Dustin, Noah Schnapp/Will, Caleb McLaughlin/Lucas, Sadie Sink/Max, Joe Keery/Steve, Natalia Dyer/Nancy, Charlie Heaton/Jonathan, Maya Hawke/Robin, Priah Ferguson/Erica, Cara Buono/Karen, Brett Gelman/Murray

    STRANGER THINGS KONUSU NEDİR?

    Ufak bir kasabada küçük bir çocuk kaybolunca, gizli deneyler, korkutucu doğaüstü güçler ve tuhaf bir küçük kızın da parçası olduğu bir gizem ortaya çıkar.

    Stranger Things, 1980'lerin başında kurgusal kırsal kasaba olan Hawkins, Indiana'da geçmektedir. Hawkins Ulusal Laboratuvarı görünüşte Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı için bilimsel araştırma yapmaktadır ancak gizlice paranormal ve doğaüstü alanlarda insanların üzerinde deney yapmaktadır. Yanlışlıkla, "Baş aşağı" olarak adlandırılan alternatif bir evrene açılan bir portal yaratırlar. Bunun sonucunda, Hawkins'in bu olaydan habersiz sakinleri olumsuz bir şekilde etkilenmeye başlar.

    İlk sezon Kasım 1983'te Will Byers'ın Baş aşağı'ndan gelen bir yaratık tarafından kaçırıldığı tarihte başlar. Annesi Joyce ve kasabanın polis şefi Jim Hopper, Will'i aramaya başlar. Aynı zamanda, Eleven adlı psikokinetik yeteneklere sahip genç bir kız laboratuvardan kaçar ve Will'i bulmak için yaptıkları aramalarda Will'in arkadaşları Mike, Dustin ve Lucas'a yardım eder. İkinci sezon Ekim 1984'ten itibaren başlar. Will kurtarılır ancak olayların ayrıntılarını çok az kimse bilmektedir. Will'in arkadaşları ve ailesi, Will'in Baş aşağı'ndaki varlıklardan hâlâ etkilendiğini öğrendiklerinde, Baş aşağı'nın kasaba ve insanlık için daha büyük bir tehlike olduğunu fark ederler.
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