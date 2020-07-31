ATV ekranlarının sevilen dizisi Gençliğim Eyvah'ta oynayan Zehra Yılmaz, sevgilisi Cem Belevi'den sürpriz evlilik teklifi aldı. Cem Belevi kendi doğum gününde yüzük çıkararak evlilik teklif etti ve sosyal medyada da gündem konusu oldu. Merakla araştırılan Cem Belevi'nin sevgilisi Zehra Yılmaz kimdir? Sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor.
ZEHRA YILMAZ KİMDİR?
Zehra Yılmaz, 1994 yılında doğmuştur. Eğitimini Marmara Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde tamamlamıştır. Zehra Yılmaz Cüneyt Sayıl Oyunculuk Atölyesi'nde oyunculuk eğitim almıştır.
Kanal D'de yayınlanan Bodrum Masalı adlı dizi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış; daha sonra ise Kara Yazı dizisinin kadrosunda yer almıştır. Atv ekranlarında yayınlanan; başrolü Berk Atan ve Almila Ada'nın paylaştığı Cennetin Gözyaşları dizisinin kadrosunda yer almış ve Melisa karakterini canlandırmıştır.
CEM BELEVİ KİMDİR?
Cem Belevi, ressam bir anne ve piyanist bir babanın oğlu olarak 4 Haziran 1987 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Müzik hayatına 7 yaşında piyano dersleri alarak başlayan Belevi, 13 yaşında gitar eğitimi almaya başladı.
Üniversite eğitimini 5 yıl İngiltere'de geçiren Belevi, burada ilk 6 ay Cambridge'te dil eğitimi, sonrasında 1 sene Londra David Game College'ta ekonomi ve 3 sene Brunel Üniversitesi'nde Uluslararası İşletme okudu.
Londra'da Blues, Jazz ve Şan eğitimi aldı. Üniversite eğitiminden sonra kariyerine Londra'da ünlü bir şirkette çalışarak başladı ancak müzik yapma isteği ile Türkiye'ye geri döndü ve 2011 yılında albüm çalışmalarına başladı.