CEM BELEVİ KİMDİR?

Cem Belevi, ressam bir anne ve piyanist bir babanın oğlu olarak 4 Haziran 1987 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Müzik hayatına 7 yaşında piyano dersleri alarak başlayan Belevi, 13 yaşında gitar eğitimi almaya başladı.

Üniversite eğitimini 5 yıl İngiltere'de geçiren Belevi, burada ilk 6 ay Cambridge'te dil eğitimi, sonrasında 1 sene Londra David Game College'ta ekonomi ve 3 sene Brunel Üniversitesi'nde Uluslararası İşletme okudu.

Londra'da Blues, Jazz ve Şan eğitimi aldı. Üniversite eğitiminden sonra kariyerine Londra'da ünlü bir şirkette çalışarak başladı ancak müzik yapma isteği ile Türkiye'ye geri döndü ve 2011 yılında albüm çalışmalarına başladı.