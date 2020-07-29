ATV sabah kuşağında yıllardır kayıpların bulunması için uğraşan Müge Anlı, sevgi izi kampanyası sayesinde kayıpların daha çabuk bulunmasını sağlamayı amaçlıyor. Kolay bir şekilde sevgi izi başvurusu yapmak mümkün. Peki sevgi izi nasıl yapılır, tam olarak ne amaçla kullanılıyor? İşte ayrıntılar…
SEVGİ İZİ NE İŞE YARAR?
Kayıp kişiyle bir şekilde karşılasan vatandaşlar, o kişinin kolundaki Sevgi İzi'ni görünce önce polise, jandarmaya ya da en yakındaki ilgili birime başvuracak. Ardından site devreye girecek.
Koldaki o "rakam"i taşıyan kişinin kim olduğu, tüm iletişim bilgileri ilgili birime verilecek ve kişinin bir an önce ailesine kavuşması sağlanacak.
Koluna Sevgi İzi uygulanan kişiyle ilgili herhangi bir bilgi, fotoğraf ya da iletişim bilgileri sitede kesinlikle yayınlanmayacak. Bilgiler tamamen gizli kalacak ve sadece kişi bulunduğunda bu bilgiler devlet yetkililerine verilecek.
SEVGİ İZİ BAŞVURU FORMU HAKKINDA
Yakınlarının kaybolmasından endişe eden aileler, iletişim adres ve telefonlarıyla www.benibuldular.com sitesinden başvurup formu dolduruyor. Bunun üzerine başvuran kişiye bir numara veriliyor. Örneğin, 104 no. Bu numara kaybolmasından endişe edilen kişinin sol bileğinin üzerine işleniyor. O kişi kaybolduğunda kolundaki bu Sevgi İzi onun güvencesi oluyor.
Müge Anlı bu sevgi izinin kaybolması muhtemel kişinin el bileğinin üst tarafına yapılması gerektiğini, böylelikle uzun kollu bir kıyafet de giyse yetkililer tarafından hemen fark edilebileceğinin altını çiziyor.
Prof. Dr. Nitah Hatipoğlu: "Sevgi İzi" kampanyası, kayıp insanların bulunabilmesi için güzel bir uygulama. Kendisini ve ekibini tebrik ediyorum. Önceden bu rahatsızlıkları olan kişilere kolye, bilezik takılırdı. Ama bu tarz şeyleri kaybetmek çok kolay olduğundan, bu projede dövme yapılması düşünülmüştür. İnsanlar, bu sistem sayesinde kolayca bulunabilecek. O yüzden buradaki dövmenin haram kılınan dövmeyle ilgisi yoktur. Bu hayatı etkileyen tıbbi bir ihtiyaçtır ve keyif için yapılandan farklıdır." dedi.