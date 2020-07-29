SEVGİ İZİ BAŞVURU FORMU HAKKINDA



Yakınlarının kaybolmasından endişe eden aileler, iletişim adres ve telefonlarıyla www.benibuldular.com sitesinden başvurup formu dolduruyor. Bunun üzerine başvuran kişiye bir numara veriliyor. Örneğin, 104 no. Bu numara kaybolmasından endişe edilen kişinin sol bileğinin üzerine işleniyor. O kişi kaybolduğunda kolundaki bu Sevgi İzi onun güvencesi oluyor.

Müge Anlı bu sevgi izinin kaybolması muhtemel kişinin el bileğinin üst tarafına yapılması gerektiğini, böylelikle uzun kollu bir kıyafet de giyse yetkililer tarafından hemen fark edilebileceğinin altını çiziyor.

Prof. Dr. Nitah Hatipoğlu: "Sevgi İzi" kampanyası, kayıp insanların bulunabilmesi için güzel bir uygulama. Kendisini ve ekibini tebrik ediyorum. Önceden bu rahatsızlıkları olan kişilere kolye, bilezik takılırdı. Ama bu tarz şeyleri kaybetmek çok kolay olduğundan, bu projede dövme yapılması düşünülmüştür. İnsanlar, bu sistem sayesinde kolayca bulunabilecek. O yüzden buradaki dövmenin haram kılınan dövmeyle ilgisi yoktur. Bu hayatı etkileyen tıbbi bir ihtiyaçtır ve keyif için yapılandan farklıdır." dedi.