Görümce filmi konusu nedir? Görümce filmi oyuncuları kimdir?

Görümce filmi konusu nedir? Görümce oyuncuları kimdir? Televizyonlarda yayınlanan yerli ve yabancı filmlerin konusu ve oyuncu kadroları sinemaseverler tarafından sorgulanıyor. Bu akşam Star TV'de yayınlanacak Görümce filmi konusu nedir? Görümce oyuncuları kimdir? Görümce filminin yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü oturuyor.

GÖRÜMCE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yeliz erkek kardeşi Ahmet'e fazlasıyla düşkündür. Yeliz'in bu düşkünlüğü sonucu ikili birlikte yaşamaktadır. Fakat Yeliz'i kötü bir sürpriz beklemektedir, zira Ahmet bir kıza aşık olmuştur. İşler hızlı gelişir ve Amet kıza evlenme teklifi eder. Bunu duyan Yeliz'in dünyası başına yıkılır. Yeliz'in umudu, Ahmet'in şimdiye kadarki kız arkadaşlarını ayırdığı gibi bu kızdan da ayrılmasıdır.

GÖRÜMCE FİLMİ OYUNCULARI KİMDİR?

Yönetmenliğini Kıvanç Baruönü'nün yaptığı filmde yerli komedilerin sevilen yüzü Gupse Özay başrolde olacak. Özay aynı zamanda filmin senaryosunu da yazdı. Televizyonların sevilen isimlerinden Eda Ece, Buğra Gülsoy, Dilşah Demir, İnci Pars gibi isimler de filmde yer alacak.