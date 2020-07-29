TV8'in gündüz kuşağında yayınlanan Doya Doya Moda'da büyük beden yarışmacılar en iyi olmak için birbirleriyle her gün rekabet ediyor. Günlük puanlar haftaya da yansıyor ve birinci altın kolyeyi takarken sonuncu olan eleniyor. Bir sonraki Pazartesi ise yeni yarışmacı dahil oluyor. Peki bugün Doya Doya Moda birincisi kim oldu? 29 Temmuz Doya Doya Moda puanlamasını haberimizde bulabilirsiniz.
29 TEMMUZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Doya Doya Moda Sanaz 20 puan ile ikinci sezonun ilk tam puanını aldı.
Rümeysa:19
Nur:12
Rabia:17
Birben:9
İmani:16
Sabiha:11
DOYA DOYA MODA GEÇTİĞİMİZ HAFTA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da haftanın elenen ismi jüri üyelerinden en düşük oyu alan Aylin oldu.
DOYA DOYA MODA BİRİNCİ KİM OLDU?
Doya Doya Moda 24 Temmuz haftanın birincisi Birben oldu ve altın kolyenin sahibi oldu.
BİRBEN COŞKUN KİMDİR?
Dilan Birben çoşkun 1.74 boyunca ve 24 yaşında. Aslen İzmirli olan ve orada yaşayan Birben Coşkun, işletmecilik yapıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunu. İşletmecilik yapan ve organizasyonla işleriyle ilgilenen genç yarışmacı, aynı zmaanda butik bir pastane sahibi. Doya Doya Moda tanıtımında kendisini tanıtan yarışmacı, "Benim için moda, insanın kendini ve vücudunu en iyi şekilde tanıyıp ifade edebilmesidir. Benim için olmazsa olmaz parçalar basenlerimi kapatan uzun ceketler" dedi.