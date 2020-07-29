BUSE VAROL KİMDİR?



Aslen Manisalı olan Buse Varol, 25 Mart 1990 tarihinde dünyaya geldi. Lisans eğitimini öğretmenlik bölümünde tamamladıktan sonra özel bir eğitim kurumunda görev aldı. Buse Varol, hayatını değiştiren kararı ise 2012 yılında aldı. Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldıktan sonra önce modellik ardından oyunculuk yapmaya başladı. Kariyerine oyunculukla devamla etmek isteyen Buse Varol, Mota Ayla Algan, Ümit Çırak, Müfit Aytekin ve Bahar Kerimoğlu gibi isimlerden oyunculuk dersleri aldı. İlk olarak başrollerinde Selda Alkor ve Yücel Erten gibi usta isimlerinde yer aldığı, 2012 yapımı Tozlu Yollar dizisinin kadrosunda yer aldı. Bu dizide Şerife karakterini canlandırdı. Ardından Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın ekibine katıldı, bu dizide Polis Memuru Yasemin'i canlandırdı.

2018 yapımı Dostlar Mahallesi adlı dizi filminde Alişan ve Çağla Şikel ile birlikte taksicilik yapmak zorunda kalan bir üniversite öğrencisi olan Bahar karakterini canlandırdı. 2018 Şubat ayında ise TRT 1'in tarihi dizisi Payitaht Abdülhamid'in kadrosuna dahil oldu. Dostlar Mahallesi'nde tanıştığı şarkıcı Alişan ile kısa sürede evlilik kararı aldı. Alişan, Buse Varol'a Payitaht Abdülhamid dizisinin çekimleri sırasında evlilik teklifi yapmış, teklif sahnesi sosyal medyada da uzun süre konuşulmuştu. Evlilik hazırlıkları sık sık medyaya konu olan Buse Varol- Alişan çifti, 6 Mayıs 2018 tarihinde nikah masasına oturdu. Sosyal medyadan aşklarını sık sık dile getiren ikili, erkek bebek beklediklerini de kişisel hesaplarından duyurdu.