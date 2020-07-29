Arman Bıçakçı kim, yaşı kaç? Songül Öden'in eşi aslen nereli?

ARMAN BIÇAKÇI KİMDİR?



Arman Bıçakçı Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 2003 yılı mezunudur. 2005 yılından beri Sevan Bıçakçı Mücevher'de yönetici olarak çalışmaktadır.





SONGÜL ÖDEN KİMDİR?



Songül Öden (d. 17 Şubat 1979, Diyarbakır), Zaza kökenli, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu.

Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı mezunu olan ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda yarı zamanlı şan eğitimi alan sanatçı, Ankara Sanat Tiyatrosu'nda (AST), Ankara Deneme Sahnesi'nde, Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda (1 yıl), Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda (3,5 yıl) ve özel tiyatrolarda görev yaptı. Oyuncu, Kanal D'den FOX TV'ye transfer olan, yapımcısının Fatih Aksoy olduğu Med Yapım imzalı Umutsuz Ev Kadınları adlı dizide Yasemin karakterini 2011-2014 yılları arası canlandırmıştır.



