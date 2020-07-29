Aysu Varol kimdir, kaç yaşında? İzzet Yıldızhan’ı ifşa eden Aysu Varol kimdir?

"İsimsiz asker – sen yoksun" adlı İlk albümünü Selami Şahin'in teklifini kabul ederek yaptı. İkinci albümü "Nerelerdesin" Emrah'ın desteği ile onun firmasından çıkarttı. Üçüncü albümü "Birisi" adı ile çıkardı ve şöhreti yakaladı. Aynı yıl 1998 yılında başrolünü oynadığı "Birisi" adlı dizi ile hayranlarının gönlüne taht kurdu. Yine "Birisi" albümü ile Magazin Gazetecileri Derneği altın objektif ödülünü "yılın sanatçısı" ünvanıyla aldı. Ardından klipler, diziler, polemikler, sataşmalar ve hayli renkli, hayli karışık, hayli iddialı ve kim ne derse desin kendi çapında hayli 'başarılı' bir hayat başlamış.

Gazinocular kralı Fahrettin Aslan'ın teklifi ile İstanbul'da ilk sahne hayatına Büyük Maksim Gazinosu'nda başladı. Muazzez Abacı, Pınar Eliçe, Petek Dinçöz gibi çok değerli sanatçılarla Maksim Gazinolarında başarılı sahne çalışmaları yaptı.İzzet Yıldızhan, sahne çalışmalarının yanı sıra, kurduğu müzik şirketi ve 2012 yılında İzmir Çankaya'da yaptırdığı 21 katlı 5 yıldızlı "Yıldızhan" oteli ile iş hayatına devam ediyor. 2013 yılında Hilton ile franchising anlaşması imzaladı. Yıldızhan Otel adı "DoubleTree by Hilton" olarak değiştirildi.

26 Aralık 2007 yılından Kasım 2011 ayına kadar Kanal 7 televizyonunda "İzzet Yıldızhan Show" adlı programı sundu.2013 yılında Show Tv'de Bülent Ersoy'la birlikte bir program başlattılar; ancak, İzzet Yıldızhan programın ikinci haftası ayrıldı.

İzzet Yıldızhan, bugüne kadar hiç evlenmeden aynı anda 3 ayrı kadından 5 çocuğu vardır. Daha sonra biri 2013 yılının ekim ayında bir oğlu ve 2014 yılının başlarında şubatta da ikiz erkek çocukları olmasıyla toplam 8 çocuğu oldu.