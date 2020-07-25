Çarşamba akşamları zirveyi kimseye kaptırmayan Kuruluş Osman'ın 2. sezonu için heyecanlı bekleyiş sürerken diziyle ilgili bomba gibi bir transfer iddiası konuşuluyor. Son olarak Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Selçuk Toros karakterine 2 sezon boyunca hayat veren Tamer Yiğit'in Kuruluş Osman'da Ertuğrul Bey karakterini canlandıracağı iddiası çok konuşulmuştu. Şimdi de Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın'ın Kuruluş Osman kadrosuna katıldığı ve Aksaçlıların reisini canlandıracağı iddia ediliyor.

CÜNEYT ARKIN, KURULUŞ OSMAN'A KATILACAK MI?

Cüneyt Arkın'ın Kuruluş Osman'a katıldığı son iddialar arasında yer alıyor. Usta ismin Aksakallıların reisi rolünü canlandıracağı konuşuluyor. Ancak Kuruluş Osman'ın yapımcı şirketinden ve Mehmet Bozdağ'dan konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.