Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 6. sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. EDHO'nun 3. sezonunda Kimsesiz Yaşar karakterine hayat veren ve milyonların gönlüne taht kuran Olgun Şimşek dizinin izleyicileri tarafından heyecanla bekleniyordu. Hatta son olarak Kimsesiz Doğan karakteriyle diziye Ali Sürmeli'nin dahil olması akıllara Kimsesiz Yaşar geri mi dönüyor sorularını getirmişti. Ancak ünlü ismin başka bir diziyle anlaşmaya vardığı iddia edildi.

OLGUN ŞİMŞEK RAMO'YA MI KATILIYOR?

Ünlü oyuncunun Show TV ekranlarında ilk sezonuyla izleyici karşısına çıkan Ramo dizisinin kadrosuna katıldığı iddia edilse de henüz Olgun Şimşek'ten ve dizinin yapımcı firmasından konu hakkında açıklama yapılmadı.