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    • Magazin
    • 25.07.2020 18:23
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    • 25.07.2020 18:23
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    Diriliş'in Ertuğrul'u olmaya hazırlanıyor! Kuruluş Osman yerine...

    TRT 1 ekranlarında yayınlandığı dönemde heyecanla takip edilen 'un efsane ismi 'ın Kuruluş Osman dizisine gelmesi bekleniyordu. Ancak ortaya izleyicilerin dikkatini çekecek bir iddia atıldı. Kuruluş Osman dizisinin ATV ekranlarında yayınlanmaya başlamasından itibaren dizinin kadrosuna katılması beklenen Engin Altan Düzyatan'ın rol alacağı dizinin TRT 1'de yayınlanacak olan Barbaros dizisi olduğu ve oyuncunun bu dizide 'ya hayat vereceği iddia edildi.

    Diriliş'in Ertuğrul'u Barbaros olmaya hazırlanıyor!

    Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Bey karakteriyle milyonların gönlüne taht kuran Engin Altan Düzyatan, yeni sezonda yine Ertuğrul Bey olarak Kuruluş Osman'a bekleniyordu. Ancak yeni sezon öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı. Yakın zamanda TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Barbaros adlı dizinin yapım şirketinin Engin Altan Düzyatan ile görüşmelere başlandığı konuşuluyor. Şimdi konu hakkında ünlü oyuncudan ve dizinin yapımcı şirketinden yapılacak açıklama bekleniyor.

    DİRİLİŞ'İN ERTUĞRUL'U BARBAROS HAYRETTİN PAŞA OLUYOR

    Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde devlet kademelerinde görev alan ve denizlerin fatihi olarak anılan Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını anlatacak olan Barbaros dizisinde, Barbaros Hayrettin Paşa'yı Engin Altan Düzyatan'ın canlandıracağı konuşulsa da henüz yapım şirketinde ve ünlü oyuncudan bu konuda herhangi bir açıklama gelmedi.

    ENGİN ALTAN DÜZYATAN KİMDİR?

    Engin Altan Düzyatan 1979 yılında İzmir'de dünyaya geldi. 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü bitiren Sanatçı 2001 yılında İstanbul'a gelerek oyunculuk hayatına başlamıştır. Sanatçı aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Teknikleri Master Programını bitirmiştir.

    Sanatçı, Bir Avuç Deniz filmindeki performansı ile 2012 yılında "Los Angeles Movie Awards"da "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görülmüştür. Kenter Tiyatrosu ile Anna Karenina ve DOT ile Kürklü Merkür oyunlarında yer alan Sanatçı Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda Dar Ayakkabı İle Yaşamak oyununun yönetmenliğini yapmıştır. Canlı Para ve 3'te 3 adlı Tarih Yarışması programının da sunuculuğunu yapmıştır.

    Yakın gelecekte tüm dünyada yaşanacak olan su sorununa dikkat çekmek isteyen Sanatçı 2014 ve 2017 yıllarında Afrika'ya giderek vahşi doğa fotoğrafları çekmiş ve bu fotoğraflardan oluşan "Sen de Tanık Ol" isimli fotoğraf sergisini 2017 yılı Kasım ayında açmıştır. Sergiden elde ettiği tüm gelir ile de Afrika'da su kuyusu ve akıllı köy projelerini hayata geçirerek bir sosyal sorumluluk projesi başlatmıştır.

    ROL ALDIĞI DİZİLER

    Kurşun / Orhan Atmaca / 2019
    Diriliş Ertuğrul / Ertuğrul Gazi / 2014-19
    Çırağan Baskını / Poldi / 2014
    Cinayet / Yılmaz Seyhan / 2014
    Yol Ayrımı /Gazeteci Murat / 2012-13
    Son / Halil / 2012

    Kapalıçarşı / Fırat Işık / 2010
    Bir Bulut Olsam / Serdar Batur / 2009
    Cesaretin Var mı Aşka / Tamer / 2008
    Sevgili Dünürüm / Murat / 2007
    Kızlar Yurdu / Özgür / 2006
    Sil Baştan / Cihan / 2004
    Mühürlü Güller / Engin / 2003
    Koçum Benim / Orçun / 2002-04

    ROL ALDIĞI FİLMLER

    Kalbin Zamanı / Demir / 2005
    New York'ta Beş Minare /Timur / 2010
    Cennet / Can / 2007
    Romantik Komedi / Cem / 2010
    Bir Avuç Deniz / Mert / 2010

    Anadolu Kartalları / Kemal / 2011
    Bu Son Olsun / Sinan / 2012
    Romantik Komedi 2 / Cem / 2013
    Bu İşte Bir Yalnızlık Var / Mehmet / 2013
    Ve Panayır Köyden Gider / Ali / 2016
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