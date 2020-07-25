Cemre Ebüzziya kimdir? Cemre Ebüziyya kaç yaşında, nereli?

Cemre Ebüzziya kimdir, kaç yaşında, nereli? Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisi Cemre Ebüzziya kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Kızı Ada'nın annesi Melis İşiten'den boşandıktan sonra adı Aslı Enver ile anılan Uraz Kaygılaroğlu, yeni sevgilisi Cemre Ebüzziya ile birlikte ilk kez görüntülendi. Peki, Cemre Ebüzziya kimdir?

CEMRE EBÜZZİYA KİMDİR?

Cemre Ebüzziya, 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Bir çok ünlü sanatçı, gazeteci ve iş adamlarının bulunduğu Ebüzziya ailesine mensuptur. 1989 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ebüzziya ailesi'nin ismi Bakırköy'de bir cadde ve Basınköy'de bir sokağa verilmiştir. Kökleri Mevlana Celaleddin ile 12. yüzyılda Horasan'a göç eden Horasanlı At Çeken Hacı Hasanoğulları'na uzanmaktadır.