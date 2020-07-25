Salı akşamlarına damgasını vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonu izleyici karşısına çıkacak. Yaz günlerinde yeni sezon tarihinin belli olup olmadığı merak ediliyor. Aksiyon dolu bölümleriyle yayınlandığı güne damga vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 165. sezon finali bölümüyle Nisan ayının son günlerinde ekranlara kısa süreliğine veda etmişti. Peki, EDHO 6. sezon ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

EDHO 6. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EDHO 6. yeni sezon ne zaman başlayacak sorusu henüz yanıt bulmadı. Dizinin yeni sezonunun eylül ayında başlaması bekleniyor. Ancak resmi tarih hakkında yayıncı kuruluş ATV'den açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.