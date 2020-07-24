Atiye dizisi ilk sezonuyla heyecanla takip edildi ve yeni sezon için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Atiye'nin ikinci sezon tarihi izleyicileri tarafından merakla araştırılıyor. Netflix'in ilk Türk dizisi olan Atiye sürükleyici hikayesiyle çok konuşulmuştu. Atiye'nin Göbeklitepe'deki hikayesini konu edinen diziyle ilgili en çok "Atiye 2. sezon ne zaman yayınlanacak?" sorusunun yanıtı merak ediliyor.
ATİYE 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Atiye dizisinin ikinci sezonu heyecanla bekleniyor. Dizinin 2. sezonunun Eylül ayında izleyici karşısına çıkması beklenirken henüz yapımcı şirketten bir açıklama gelmedi.
ATİYE OYUNCU KADROSU
-Beren Saat
-Metin Akdülger
-Başak Köklükaya
-Melisa Şenolsun
-Mehmet Günsür
-Hazal Türesan
-Tim Seyfi
-Cezmi Baskın
-Civan Canova
-Meral Çetinkaya
Atiye 1. bölüm özeti
Soyut resimler yapan Atiye'nin yolu, Göbeklitepe'deki kazı sahasında gizemli bir sembol bulan arkeolog Erhan ile kesişir.
Atiye 2. bölüm özeti
Aklından çıkaramadığı bir vizyon, düğün hazırlıkları yapan Atiye'yi rahatsız eder. Erhan, Atiye'nin karşısına çıkıp duran kadın hakkında bir ipucu bulur.
Atiye 3. bölüm özeti
Zühre'nin kimliği açığa çıkarken Atiye kasten bir örtbas yapıldığından şüphelenir. Erhan, babasını Göbeklitepe'de kör bir kadının ziyaret ettiğini öğrenir.
Atiye 4. bölüm özeti
Serdar, Atiye'yi bulmaya çabalarken Erhan kendi ailesine ilişkin bir vizyon görür. Zühre, Atiye'ye görevini ve mistik ortak soylarını açıklar.
Atiye 5. bölüm özeti
Mağaranın içinde Atiye, geçmişiyle uzlaşır ve korkularıyla yüzleşir. Atiye'nin hayatı pamuk ipliğine bağlıyken Erhan, aceleyle tünelin girişini bulmaya çalışır.
Atiye 6. bölüm özeti
Şahmeran'ın resmi, Erhan'ın şüphelerini doğrular. Kurtiz ailesindeki ölümleri araştıran Atiye, şans eseri şoke edici bir gerçeğe ulaşır.
Atiye 7. bölüm özeti
Serdar'ın baskısı altında ezilen Ozan, Atiye'ye itirafta bulunma çabalarıyla ilgili olarak Cansu ile yüzleşir. Bir ihanet, Atiye'nin kaderini belirlemek üzeredir.
Atiye 8. bölüm özeti
Zühre, geçmişe yapılan geri dönüşte Atiye ve Erhan ile ilgili kehanetlerini Nazım'a anlatır. Atiye'nin aldığı önemli karar, gerçekliği kaçınılmaz şekilde değiştirir.