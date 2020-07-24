Atiye dizisi ilk sezonuyla heyecanla takip edildi ve yeni sezon için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Atiye'nin ikinci sezon tarihi izleyicileri tarafından merakla araştırılıyor. Netflix'in ilk Türk dizisi olan Atiye sürükleyici hikayesiyle çok konuşulmuştu. Atiye'nin Göbeklitepe'deki hikayesini konu edinen diziyle ilgili en çok "Atiye 2. sezon ne zaman yayınlanacak?" sorusunun yanıtı merak ediliyor.

ATİYE 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Atiye dizisinin ikinci sezonu heyecanla bekleniyor. Dizinin 2. sezonunun Eylül ayında izleyici karşısına çıkması beklenirken henüz yapımcı şirketten bir açıklama gelmedi.