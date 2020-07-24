Son sezonuyla izleyicilerini ekran başına kilitleyen La Casa De Papel 5. sezon tarihi merak edilmeye başlandı. Dizinin 4. sezonu 3 Nisan tarihinde tüm dünyada yayınlandı. Büyük ibr izleyici kitlesine sahip olan La Casa De Papel dizisinin yeni sezonu için heyecan devam ederken La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak sorusunun yanıtı sorgulanıyor. Peki, La Casa De Papel yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

La Casa De Papel dizisinin 4. sezonu 2020 Nisan ayının ilk haftası seyirciyle buluştu. 8 bölümlük sezonun ardından 5. sezon için bekleyiş başladı. Dizinin yapımcısı Alex Pina yaptığı açıklamada, dördüncü sezonun iyi gitmesi durumunda 5. sezon çekimlerine başlanacağını bildirmişti. Yeni sezon çekimlerine başlama kararı alınsa bile, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yeni sezonun 2021 sonu 2022 yılının ilk aylarında izleyiciyle buluşamayacağı tahminler arasında.