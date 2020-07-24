Kuaförüm Sensin birinci kim oldu? 24 Temmuz Kuaförüm Sensin kim elendi?

24 Temmuz Kuaförüm Sensin kim elendi? Kuaförüm Sensin birinci kim oldu? Show TV'de yayınlanan yarışma programı Kuaförüm Sensin haftanın birincisi ve elenen ismi merak ediliyor. Yarışmacılar, jüriden tam puan almak için makyaj ve saç tasarımı konusundaki becerilerini sergiliyor. Peki, 24 Temmuz Kuaförüm Sensin kim elendi? Kuaförüm Sensin birinci kim oldu?

KUAFÖRÜM SENSİN KİM ELENDİ?

Haftanın birincisi henüz belli olmadı. Birinci ve elenen isim belli olduğunda haberimizden öğrenebilirsiniz.

KUAFÖRÜM SENSİN BİRİNCİ KİM?

24 Temmuz Kuaförüm Sensin birincisine dakikalar sonra haberimizden ulaşabilirsiniz.

KUAFÖRÜM SENSİN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kuaförüm Sensin'de bugünün konsepti karnaval günüydü. Karnaval için hazırlanan modeller podyuma rengarenk gösterişli giysilerle ve ilginç saç ve makyajlarla çıktılar.

Yarışmanın hırslı ismi Çiğdem özenerek hazırlandığı konseptte olumsuz yorumlar alınca podyumda sinir krizi geçirdi. Her fırsatta ekibinden dert yanan ve düşük puanlar aldığından yakınan Çiğdem podyumda saçını bozdu. Çiğdem'in tavrı Bülent Ersoy'dan da sert eleştiri aldı.