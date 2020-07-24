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    • 24.07.2020 15:46
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    • 24.07.2020 15:46
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    birinci kim oldu? kim elendi?

    kim elendi? 24 Temmuz oldu? Hafta içi her gün Show TV’de ekranlara gelen yarışma programı Kuaförüm Sensin haftanın finali merak ediliyor. Programda makyaj ve saç tasarımı yapan yarışmacılar, jüriden en iyi puanı alıp haftanın birincisi olmaya çalışıyor. Her hafta bir yarışmacı veda ediyor. Peki, birinci kim oldu? ?

    Kuaförüm Sensin birinci kim oldu? 24 Temmuz Kuaförüm Sensin kim elendi?

    24 Temmuz kim elendi? oldu? Show TV'de yayınlanan yarışma programı Kuaförüm Sensin haftanın birincisi ve elenen ismi merak ediliyor. Yarışmacılar, jüriden tam puan almak için makyaj ve saç tasarımı konusundaki becerilerini sergiliyor. Peki, kim elendi? Kuaförüm Sensin birinci kim oldu?

    KUAFÖRÜM SENSİN KİM ELENDİ?

    Haftanın birincisi henüz belli olmadı. Birinci ve elenen isim belli olduğunda haberimizden öğrenebilirsiniz.

    KUAFÖRÜM SENSİN BİRİNCİ KİM?

    24 Temmuz Kuaförüm Sensin birincisine dakikalar sonra haberimizden ulaşabilirsiniz.

    KUAFÖRÜM SENSİN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Kuaförüm Sensin'de bugünün konsepti karnaval günüydü. Karnaval için hazırlanan modeller podyuma rengarenk gösterişli giysilerle ve ilginç saç ve makyajlarla çıktılar.

    Yarışmanın hırslı ismi Çiğdem özenerek hazırlandığı konseptte olumsuz yorumlar alınca podyumda sinir krizi geçirdi. Her fırsatta ekibinden dert yanan ve düşük puanlar aldığından yakınan Çiğdem podyumda saçını bozdu. Çiğdem'in tavrı Bülent Ersoy'dan da sert eleştiri aldı.

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