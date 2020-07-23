Mutlu Aile Defteri oyuncuları kimdir? Mutlu Aile Defteri filmi konusu nedir?

Televizyonda yayınlanan yerli ve yabancı filmlerin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Bu akşam ATV'de yayınlanacak Mutlu Aile Defteri filmi arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Mutlu Aile Defteri filmi konusu nedir? Mutlu Aile Defteri oyuncuları kimdir? İşte, Mutlu Aile Defteri filmi hakkında merak edilen bilgiler…

MUTLU AİLE DEFTERİ OYUNCULARI

Tuncel Kurtiz – Yıldırım Taşyumruk

İlker Aksum – Kudret Taşyumruk

Bülent Parlak – Cevdet Taşyumruk

Binnur Kaya – Asuman Taşyumruk

Büşra Pekin – İsmet Taşyumruk

Öner Erkan – Oyuncu İsmet

Goncagül Sunar – Ayça Taşyumruk

İlhamcan Çelikoğlu – Korkut Taşyumruk

MUTLU AİLE DEFTERİ FİLMİ KONUSU

Sert bir mizaca sahip Emekli Albay Yıldırım Taşyumruk günün birinde damdan düşer. Bu olay yıllar önce kendisinden kaçmış olan evlâtlarını yeniden aynı çatı altında buluşturur. Yıldırım Bey artık çocuklarının sakladığı sırları ortaya çıkarmaya kararlıdır. Çocukları ise yalanlarını sürdürmeye çalışırken her geçen gün daha da köşeye sıkışmaktadır. Aslında önemli olan tekrar aile olmayı başarmaktır.