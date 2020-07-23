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    • 23.07.2020 17:58
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    • 23.07.2020 19:35
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    oyuncuları kimdir? konusu nedir?

    filmi konusu nedir? kimdir? ATV’de bu akşam izleyenleri ekran başına kilitleyecek yerli sinema filmi Mutlu Aile Defteri konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Sinemaseverler tarafından sorgulanan filmlerin konusu ve oyuncu kadrosu arama motorlarında merak ediliyor. İşte Mutlu Aile Defteri konusu ve oyuncuları!

    Mutlu Aile Defteri oyuncuları kimdir? Mutlu Aile Defteri filmi konusu nedir?

    Televizyonda yayınlanan yerli ve yabancı filmlerin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Bu akşam ATV'de yayınlanacak filmi arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, konusu nedir? kimdir? İşte, Mutlu Aile Defteri filmi hakkında merak edilen bilgiler…

    MUTLU AİLE DEFTERİ OYUNCULARI

    Tuncel Kurtiz – Yıldırım Taşyumruk

    İlker Aksum – Kudret Taşyumruk

    Bülent Parlak – Cevdet Taşyumruk

    Binnur Kaya – Asuman Taşyumruk

    Büşra Pekin – İsmet Taşyumruk

    Öner Erkan – Oyuncu İsmet

    Goncagül Sunar – Ayça Taşyumruk

    İlhamcan Çelikoğlu – Korkut Taşyumruk

    MUTLU AİLE DEFTERİ FİLMİ KONUSU

    Sert bir mizaca sahip Emekli Albay Yıldırım Taşyumruk günün birinde damdan düşer. Bu olay yıllar önce kendisinden kaçmış olan evlâtlarını yeniden aynı çatı altında buluşturur. Yıldırım Bey artık çocuklarının sakladığı sırları ortaya çıkarmaya kararlıdır. Çocukları ise yalanlarını sürdürmeye çalışırken her geçen gün daha da köşeye sıkışmaktadır. Aslında önemli olan tekrar aile olmayı başarmaktır.

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