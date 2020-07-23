Mutlu Aile Defteri oyuncuları kimdir? Mutlu Aile Defteri filmi konusu nedir?

Televizyonda yayınlanan yerli ve yabancı filmlerin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Bu akşam ATV'de yayınlanacak Mutlu Aile Defteri filmi arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Mutlu Aile Defteri filmi konusu nedir? Mutlu Aile Defteri oyuncuları kimdir? İşte, Mutlu Aile Defteri filmi hakkında merak edilen bilgiler…
MUTLU AİLE DEFTERİ OYUNCULARI
Tuncel Kurtiz – Yıldırım Taşyumruk
İlker Aksum – Kudret Taşyumruk
Bülent Parlak – Cevdet Taşyumruk
Binnur Kaya – Asuman Taşyumruk
Büşra Pekin – İsmet Taşyumruk
Öner Erkan – Oyuncu İsmet
Goncagül Sunar – Ayça Taşyumruk
İlhamcan Çelikoğlu – Korkut Taşyumruk
MUTLU AİLE DEFTERİ FİLMİ KONUSU
Sert bir mizaca sahip Emekli Albay Yıldırım Taşyumruk günün birinde damdan düşer. Bu olay yıllar önce kendisinden kaçmış olan evlâtlarını yeniden aynı çatı altında buluşturur. Yıldırım Bey artık çocuklarının sakladığı sırları ortaya çıkarmaya kararlıdır. Çocukları ise yalanlarını sürdürmeye çalışırken her geçen gün daha da köşeye sıkışmaktadır. Aslında önemli olan tekrar aile olmayı başarmaktır.