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Can Yaman'a soruşturma şoku! O gece neler yaşandı: Önce kovdurttu, sonra darp etti!

Can Yaman kendisiyle fotoğraf çektiren bir hayranını önce mekandan kovdurtmak istedi ardından da "Sizi biz ünlü yaptık, şimdi mekandan mı attırıyorsun?' diyen genç kadını darp etti. Magazin gündeminde skandal açıklamaları ile yer edinen 30 yaşındaki Can Yaman'a soruşturma açıldı. İşte o gece yaşananlar!

03.03.2020 09:25 - Son Güncelleme: 03.03.2020 09:32
Can Yaman'a soruşturma şoku! O gece neler yaşandı: Önce kovdurttu, sonra darp etti!

Can Yaman, kendisiyle fotoğraf çektiren bir hayranını önce mekandan kovdurtmak istedi. Ardından "Sizi biz ünlü yaptık, şimdi mekandan mı attırıyorsun?' diyen genç kadını darp etti. Ünlü oyuncu Can Yaman, 22 Kasım günü Ortaköy'de bulunan lüks bir mekana gitti. İddiaya göre aynı yerde bulunan Çiğdem Gökaşan isimli genç kadın, Yaman'ı görünce onunla fotoğraf çektirmek istedi. Genç kadının teklifini kabul eden oyuncu, fotoğraf çektirirken kendisine fazla sarılan hayranından rahatsız oldu ve genç kadının elini ensesinden atarak onu kendisinden uzaklaştırdı.

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Can Yaman'a soruşturma şoku! O gece neler yaşandı: Önce kovdurttu, sonra darp etti!

ELİNİ TUTUP KIVIRDI

Kendi masasına dönen genç kadın, bu kez eğlenirken video çekmeye başladı. İddiaya göre kendisini görüntülediğini sanan Yaman, bu durumdan da rahatsız oldu.

Can Yaman'a soruşturma şoku! O gece neler yaşandı: Önce kovdurttu, sonra darp etti!

Bir süre sonra Gökaşan'ın masasına gelen iki görevli, genç kadını ve arkadaşlarını mekandan çıkmaları için uyardı. Genç kadın, Yaman'ın yanına giderek "Sizi biz ünlü ettik. Şimdi mekandan mı attırıyorsun?" diyerek sitem ederken Yaman, genç kadının elini tutup kıvırdı.

Can Yaman'a soruşturma şoku! O gece neler yaşandı: Önce kovdurttu, sonra darp etti!

Olay sonrası karakola giderek şikayetçi olan Gökaşan'ın ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Can Yaman'a soruşturma şoku! O gece neler yaşandı: Önce kovdurttu, sonra darp etti!
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