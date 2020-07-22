Kemal Gülman kimdir? Kemal Gülman kaç yaşında, nereli? Kemal Gülman sevgilisi kaç yaşında?

Kemal Gülman kimdir, kaç yaşında, nereli? Kemal Gülman sevgilisi kaç yaşında? Magazin dünyasında Kemal Gülman ve genç sevgilisi sosyal medyanın gündemine oturdu. Kemal Gülman hakkında arama motorlarında araştırma yapılmaya başlandı. Ünlü iş adamı kendisinden 60 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi.
KEMAL GÜLMAN SEVGİLİSİ KAÇ YAŞINDA?
Feryal Gülman'la evliliği o dönem kendisinden 60 yaş küçük bir genç kadınla yaşadığı yasak aşk yüzünden biten Kemal Gülman, yine "pes" dedirtti. 90 yaşındaki işadamı, önceki gün Bodrum Cennet Koyu'nda 30 yaşındaki avukat Eda Cideli ile çapkınlık yaparken görüntülendi.
Cideli, Kemal Bey'in yedi yıldır süren boşanma davasında görev alıyor.
Genç kadın, bir ara yanına gittiği sosyetik işadamını dudağından öptü. Ortaya çıkan görüntü "Pes artık" yorumu yaptırdı.
Gülman'la torunu yaşındaki avukatın görüntülendiği 'Le Pacha' isimli 28 metrelik lüks tekne, Mısırlı bir işadamına ait..
57 yaşındaki Feryal Hanım, 21 yıllık eşi Kemal Gülman'a kendisini 2013'te 22 yaşında olan Tuğrul Bolverdi ile ihanet etmesi üzerine 200 milyon dolarlık boşanma davası açmıştı.
KEMAL GÜLMAN KİMDİR?
1932 yılı doğumlu olan Kemal Gülman, Gülman Group'un sahibi ve CEO'sudur. Gülman Group 1952 yılında kurulan gayrimenkul, ticaret, sanayi vb. alanlarda faaliyet gösteren bir firmadır. Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birisidir. Gülman Group'un sahibi olan Kemal Gülman, Türkiye'nin en zengin kişiler listesinde ilk 100 sırada yer almaktadır. Yapılan araştırmaya göre ilk 100 en zenginler listesi içerisinde Kemal Gülman 50. sırada yer alıyor. Gülman Group'un özellikle başta gayrimenkul sektörü olmak üzere, enerji, denizcilik, lojistik vb. alanlarda birçok başarısı bulunmaktadır.