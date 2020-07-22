Kemal Gülman kimdir? Kemal Gülman kaç yaşında, nereli? Kemal Gülman sevgilisi kaç yaşında?

Gülman'la torunu yaşındaki avukatın görüntülendiği 'Le Pacha' isimli 28 metrelik lüks tekne, Mısırlı bir işadamına ait..

57 yaşındaki Feryal Hanım, 21 yıllık eşi Kemal Gülman'a kendisini 2013'te 22 yaşında olan Tuğrul Bolverdi ile ihanet etmesi üzerine 200 milyon dolarlık boşanma davası açmıştı.

KEMAL GÜLMAN KİMDİR?

1932 yılı doğumlu olan Kemal Gülman, Gülman Group'un sahibi ve CEO'sudur. Gülman Group 1952 yılında kurulan gayrimenkul, ticaret, sanayi vb. alanlarda faaliyet gösteren bir firmadır. Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birisidir. Gülman Group'un sahibi olan Kemal Gülman, Türkiye'nin en zengin kişiler listesinde ilk 100 sırada yer almaktadır. Yapılan araştırmaya göre ilk 100 en zenginler listesi içerisinde Kemal Gülman 50. sırada yer alıyor. Gülman Group'un özellikle başta gayrimenkul sektörü olmak üzere, enerji, denizcilik, lojistik vb. alanlarda birçok başarısı bulunmaktadır.