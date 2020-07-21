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    • Magazin
    • 21.07.2020 11:30
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    • 21.07.2020 11:30
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    vuruldu mu? ?

    kimdir? Ünlü TikTok fenomeni mu? Çektiği videolarla kısa sürede binlerce takipçiye ulaşan arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Peki, ? 20 yaşında ve aslen Mardinli olan genç fenomen sosyal medya gündemine oturdu. Peki, ?

    Nurseli Aksoy vuruldu mu? Nurseli Aksoy kimdir?

    Nurseli Aksoy kimdir? Nurseli Aksoy vuruldu mu? TikTok fenomeni Nurseli Aksoy'un silahlı saldırıya uğradığı iddia ediliyor. Genç fenomen çektiği videolarla ilk başta TikTok platformunda dikkat çekmişti. Ardından Instagram üzerinden binlerce takipçiye ulaşan Aksoy'un vurulması sosyal medyada gündem oldu.

    NURSELİ AKSOY KİMDİR?

    Tiktok üzerinde çektiği videolarla tanınan Nurseli Aksoy, 20 yaşında ve aslen Mardinli. Lise eğitimini açıktan tamamlayan Nurseli Aksoy, ilk olarak Yeşilçam seslendirmeleriyle dikkatleri üzerine çekti.

    TikTok'da çektiği playback, dans ve yavaş çekim videolarıyla oldukça büyük kitleye sahip olan Nurseli Aksoy'un TikTok'da ve Instagram'da binlerce takipçisi var.

    NURSELİ AKSOY VURULDU MU?

    TikTok hesabından yeni bir video paylaşan Nurseli Aksoy, 4 aracın önünü kestiğini ve ayağından silahla vurulduğunu duyurdu. Kadına şiddetin her yerde olduğunu söyleyen Nurseli Aksoy, ayağından vurulduğunu ve sakat kalma ihtimali olduğunu dile getirirken dikişlerinin patladığını söyledi.
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