Nurseli Aksoy vuruldu mu? Nurseli Aksoy kimdir?

TikTok'da çektiği playback, dans ve yavaş çekim videolarıyla oldukça büyük kitleye sahip olan Nurseli Aksoy'un TikTok'da ve Instagram'da binlerce takipçisi var.

NURSELİ AKSOY VURULDU MU?

TikTok hesabından yeni bir video paylaşan Nurseli Aksoy, 4 aracın önünü kestiğini ve ayağından silahla vurulduğunu duyurdu. Kadına şiddetin her yerde olduğunu söyleyen Nurseli Aksoy, ayağından vurulduğunu ve sakat kalma ihtimali olduğunu dile getirirken dikişlerinin patladığını söyledi.