Pazar akşamını televizyonda film izleyerek geçirmek isteyenler bu akşam kanalların yayın akışlarında hangi programların yer aldığını araştırıyor. Keyifli anlar yaşamak isteyenler Eyvah Eyvah'ı ilk kez ya da yeniden izlemek isteyenler filmin konusu, oyuncuları ve nerede, ne zaman çekildiğine dair bilgileri araştırıyor. Başrollerinde Ata Demirer ve Demet Akbağ gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Eyvah Eyvah hakkındaki bilgileri derledik.
EYVAH EYVAH FİLMİ KONUSU NE?
Hüseyin, Çanakkale'nin Geyikli köyünde ninesi ve dedesiyle büyüyen bir delikanlıdır. İki büyük aşkı klarnet ve Müjgan... Müjgan ile hayatı mutlu devam ederken, hiç beklemediği bir olay onu köyünden ayırır. İstanbul'a gelen Hüseyin'e önce klarneti, sonra da şarkıcı Firuzan destek olacaktır. İstanbul'un gece klüplerinde fırtına gibi esen Firuzan'ın hayatı rengarenk ve bir o kadar da karışıktır. Hüseyin'le tanışınca hayatına hem kahkaha hem macera dahil olacaktır.
EYVAH EYVAH FİLMİ OYUNCULARI KİM?
Eyvah Eyvah filmi oyuncuları arasında Ata Demirer, Demet Akbağ, Salih Kalyon, Meray Ülgen, Bülent Şakrak, Tanju Tuncel, Hande Dane, Şehsuvar Aktaş, Bican Günalan, Özge Borak, Alican Yücesoy, Can Kahraman yer alıyor.
EYVAH EYVAH FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Komedi filmi Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli kasabasında ve aynı zamanda İstanbul'da çekildi.