Edho yeni sezon ne zaman? Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. bölümü ile erken bir sezon finali yaptı. Coronavirüs salgını nedeniyle sağlıklı set ortamlarının sürdürülemediği bir ortamda EDHO bu sezonu 165. bölüm ile noktaladı. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. bölümde (Sezon Finali) yaşananlar ve sezon finali fragmanı haberimizde! İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
EDHO 6. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
EDHO 6. yeni sezon ne zaman başlayacak sorusu henüz yanıt bulmadı. Dizinin yeni sezonunun eylül ayında başlaması bekleniyor. Ancak resmi tarih hakkında yayıncı kuruluş ATV'den açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 165. Bölüm (Sezon Finali) Özeti
Hızır, dostlarının ihanetiyle masadan gönderilirken, Feyyaz, en başından beri ince ince işlediği hain planlarının neticesine ulaşmıştır. Sırada, masanın hakimiyetini tamamen ele almak için önce Hızır ve Alparslan'ı öldürmek ardından da tüm masa üyelerini bitirmek vardır. Yapılan plan doğrultusunda Kasaplar, Çakırbeyliler için düzenlenen suikastın başarılı geçtiği haberini verecek, bu haberi bekleyen Feyyaz ise kalıcı bir barış yapmak bahanesiyle bir araya topladığı masa üyelerinin işini bitirecektir.
Nitekim işler bu kez planladığı gibi gitmez. Dostu tarafından ihanete uğradığını düşünen İlyas'ın Behzat'a karşı tavrı sert ve nettir. Artık hiçbir dostu kalmadığını düşünüp üzülürken; Ömür'ün de yaşanacakları önceden bildiğini öğrendiğinde, kimseye güvenmemesi gerektiğini bir kere daha anlayacaktır. Nihayetinde Façalı ve Çakırbeyli aileleri arasında bir taraf seçmek zorunda kalacak tek kişi yalnızca Ömür olmayacaktır. Tipi ve Haşmet'in, kardeşim dediği Hızır'a ihanet etmelerine razı gelemeyecek olan Emine de restini çekip evinden ayrılır. Hem kardeşinin hem de eşinin sırtını döndüğü Haşmet'in Behzat'ı da kaybetmesi an meselesidir.
Bu ayrılıklara en çok üzülecek olan kişi ise tek amacı sevdiklerini bir arada tutmak olan Hızır olacaktır. Ama günün sonunda bütün bunların Hızır, Haşmet ve Tipi'nin ortaya koyduğu bir plan olduğu anlaşılır. Hızır ve Alpaslan'ı öldürmek için gelen kasaplar kendi sonlarına giderken, Feyyaz ve Dahlan'ın adamı masaya değil ölüme oturur.